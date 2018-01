10. Januar 2018, 18:56 Uhr Weitere Briefe Fränkisches und Brandgefährliches









Brandgefährlich

Das Interview "Wir kommen jetzt ganz klar an unsere Grenzen" (27. Dezember) nennt deutlich die Gründe für die Probleme der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Land. Die heute so angesagte grenzenlose Mobilität, das Wegziehen vom Heimatort einer ach so wichtigen Karriere wegen, das führt aber nicht nur zu den Nachwuchsproblemen der Feuerwehr, weil sich keiner mehr in der Verantwortung fühlt, etwas für die Gemeinschaft zu tun, das ist im Übrigen auch einer der Gründe für das Aussterben der Mundarten und sollte wirklich mal hinterfragt werden. Üblicherweise wird es ja als großartig hingestellt, wenn man zum Studium unbedingt nach Toronto muss, und Karriere hat man wohl gemacht, wenn man anschließend mindestens 300 Kilometer vom Heimatort in irgendeinem Hochhausbüro sitzt. Was ist eigentlich falsch daran, sein ganzes Leben in dem Dorf oder der Stadt zu verbringen, wo man aufgewachsen ist?

Außerdem fällt auf, dass die Feuerwehren laut Ingolf Stökl (dem Coburger Stadtbrandrat; d. Red.) einerseits durch die Zunahme von Brandmeldeanlagen in Betrieben und dadurch verursachte häufige Einsätze wegen Lappalien an die Grenzen ihrer Kapazität kommen. Im nächsten Satz beschreibt er, dass "Arbeitgeber" andererseits nicht begeistert seien über häufiges Ausrücken ihrer Angestellten. Wenn ich das richtig verstehe, nehmen Arbeitgeber die Dienste der freiwilligen Feuerwehr in Anspruch, wollen dann aber nicht, dass die eigenen Mitarbeiter sich da engagieren. Nun, dieses Verhaltensmuster bei Firmen und Konzernen, die jede Möglichkeit zum Profit ausnutzen, sich dann aber nicht in der Verantwortung fühlen, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben, kennt man zur Genüge. Susanne Tillich, München

Allmächd, da bassd nix

Gibt es tatsächlich so wenig Fränkisch sprechende Schauspieler ("Immer Ärger mit Fernsehfranken", 9. Januar)? Und dazu auch noch solche, die nicht fähig sind, sich diesen Dialekt anzutrainieren? In der Fortsetzung der ZDF-Serie "Tannbach" dominieren wieder Pseudo-Franken, vor allem oberbairisch redende Mimen. Dabei müssten sie doch oberfränkisch sprechen. Außerhalb Bayerns mögen sie den Sprach-Unterschied nicht heraushören, aber den Franken schmerzt das schon sehr. Da waren die Auftritte von Alexander Grimm als kommunistenfressender Bauer und LPG-Feind direkt eine Wohltat, wenn er - leider eine Ausnahme - mit derber fränkischer Dialekt-Wucht loslegte. Dieses Zonengrenz-Drama spielt nun einmal in dem einst geteilten Dorf Mödlareuth bei Hof, und dort redet man rau und fränkisch. Da fallen Altbaiern aus der Rolle, die haben dort eigentlich nichts zu suchen. Allmächd, da bassd nix. Und das ist keine Franken-Tümelei. Peter Kühn, München