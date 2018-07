8. Juli 2018, 18:56 Uhr Weinfeste Heckenwirtschaft im Alten Hof

Fränkisches Lokal erhält neuen Betreiber und neues Konzept

Von Franz Kotteder

Manchmal erweist es sich als gar nicht so verkehrt, wenn jemand überraschend einspringen muss. Im Falle der bayerischen Kunst- und Wissenschaftsministerin Marion Kiechle, die in Vertretung von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (beide CSU) am Freitag das Fränkische Weinfest im Alten Hof eröffnete, erwies es sich als ausgesprochen passend. Kiechle, die aus Oberkirch im Schwarzwald stammt, ist familiär nämlich einschlägig vorgeprägt: "Bei meinen Großeltern stand immer ein Fass Wein im Wohnzimmer, und mein Bruder ist mit einer Winzerin verheiratet."

Optimale Voraussetzungen also, um die Münchner auf zwei Wochen Weinfest einzustimmen. Täglich von 16 Uhr an (wochenends beginnt das Fest schon um 13 Uhr) kann man bis zum 22. Juli zu Live-Musik Silvaner, Weiß- und Grauburgunder, Riesling und weitere Rebsorten aus dem Frankenland kosten und genießen. Das Viertel kostet zwischen sechs und acht Euro, die ganze Flasche zwischen 20 und 24 Euro. Das Restaurant im Alten Hof, seit jeher auf fränkische Küche spezialisiert, hat zum Beispiel "Gerupften mit roten Zwiebeln" im Angebot, das ist die fränkische Version des Obazdn, "fränkischen Bratwurstsalat im Silvanersud" oder auch "Gezwickte im Weck", sprich: eine Bauernbratwurst in der Semmel.

Da hätte nun der Zweite Bürgermeister Josef Schmid (CSU) einiges dazu sagen können, er kommt ja bekanntermaßen aus einem Metzgerhaushalt. Er beschränkte sich freilich darauf, die Bedeutung des Weines in der Stadthistorie hervorzuheben: "München ist tatsächlich auch eine Stadt des Weins." So gebe es im Rathaus eine Ratstrinkstube, die nicht so heiße, weil die Stadträte dort einst so eifrig pichelten. "Wein war früher ein ganz wichtiges Handelsgut für die Stadt", so Schmid, "und die Weinhändler durften damals an dieser Stelle ihre Fässer lagern".

Am Rande des Fests wurde auch bekannt, wie es mit dem Restaurant im Alten Hof weitergeht. Dallmayr hat seinen Pachtvertrag mit dem fränkischen Weinbauverband ja zum August gekündigt, wohl auch wegen der anstehenden Großbaustelle auf dem Marienhof. Der Verband war seitdem auf der Suche nach einem neuen Pächter und einem neuen Konzept und ist jetzt fündig geworden, wie Verbandspräsident Artur Steinmann verriet: Susanne und Thomas Platzer von der Marketingagentur Culinarium bavaricum werden das Lokal übernehmen. Die Weinbar im Keller soll intensiver genutzt werden, im Einsäulensaal wird es eine Vinothek geben, das Restaurant soll nicht mehr ganz so gehoben wie bisher sein. Steinmann: "Das wird vom Stil her eher wie eine fränkische Heckenwirtschaft werden."