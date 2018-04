27. April 2018, 18:50 Uhr Wegen Sicherheitsbedenken Maibaum muss weichen

Gericht bestätigt Kündigung des genutzten Areals am Westkreuz

Von Stephan Handel

Dem Maibaum am Westkreuz hat voraussichtlich das letzte Stündlein geschlagen: Das Amtsgericht gab einer Klage der Wohnungseigentümer-Gemeinschaft (Weg) statt, auf deren Grundstück an der Mainaustraße der Baum seit 1991 aufgestellt wird. Wegen Sicherheitsbedenken und offener Haftungsfragen hatte die Weg die fast 30 Jahre alte Vereinbarung mit der "Interessenvereinigung Westkreuz" (IVW) gekündigt.

Der Westkreuz-Maibaum war 1972 der erste Bayerns, der in einer Trabantensiedlung aufgestellt wurde. In Ermangelung ansässiger Handwerker wurden statt der üblichen Zunftzeichen Wappen der bis 1945 von Deutschen besiedelten Gebiete an den Baum gehängt. Nach einigen Jahren schlief der Brauch jedoch ein. Erst 1991 wurde erneut ein Baum aufgestellt - dieses Mal in einem Betonsockel, der an der Ecke Mainau- und Radolfzeller Straße für dauerhafte Nutzung in den Boden eingelassen wurde.

Das ging fast 20 Jahre lang gut, im Januar 2015 jedoch musste die Feuerwehr den 30 Meter hohen Maibaum umlegen, weil ein Sturm ihn in seiner Halterung gelockert hatte. Die IVW ist der Meinung, Unbekannte müssten die Schrauben gelockert haben, kann diese Ansicht jedoch nicht beweisen. Vielmehr wurde nun aktenkundig, dass die Halterung im Lauf der Jahre deutlich angerostet ist. Nach längeren Verhandlungen zwischen IVW, Stadt und Versicherung wurde im Dezember 2015 erneut ein Baum aufgestellt, jedoch ohne Kranz und ohne Motivtafeln.

Das jedoch, so fand der Verein, war nichts halbes und nichts ganzes - und brachte im vergangenen Sommer erneut zehn Tafeln an. Die Standsicherheit des Baumes sei gewährleistet, weil ein Sympathisant des Vereins beim Gassigehen mit seinem Hund den Baum und die Halterung durch Abklopfen überprüfen würde. Auch sei der Träger mittlerweile entrostet worden.

Das änderte aber nichts daran, dass der Schutz der eigens abgeschlossenen Haftpflichtversicherung erloschen war - unter anderem, weil ein Gutachten nicht eingeholt worden war, das dem Baum Standfestigkeit auch bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern attestieren würde. Unter diesen Umständen kündigten die Grundstücksbesitzer den Vertrag - und bekamen vor dem Amtsgericht recht.

Sowieso, so der Richter, genüge es bei "Gefälligkeitsverhältnissen", wenn für die Kündigung ein vernünftiger Grund vorliege. Und ein solcher Grund sei die Gefahr, die von dem Baum in seiner Halterung ausgehe - die Einsturz- und Bruchgefahr sowie die Gefahr des Herabfallens von Teilen, die sich noch kräftig erhöhten, wenn der Standort des Maibaums in unmittelbarer Nähe eines Gehwegs und einer stark frequentierten Straße liegt. Zudem habe es der Verein an den notwendigen regelmäßigen Kontrollen fehlen lassen - und an der Einholung eines technischen Gutachtens, wodurch letztlich auch der Versicherungsschutz verloren ging.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die IVW ist in Berufung gegangen. Für eine Stellungnahme war dort am Freitag niemand zu erreichen. (AZ: 155 C 20108/17)