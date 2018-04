19. April 2018, 18:52 Uhr Wegen Bauarbeiten Ersatzverkehr bei Flughafen-S-Bahn

Zwischen Johanneskirchen und dem Flughafen München kommt es das ganze Wochenende über zu Einschränkungen auf der S-Bahn-Linie S 8. Der Grund dafür sind Brückenbauarbeiten. Fahrgäste müssen in Johanneskirchen in Busse umsteigen, diese fahren alle 20 Minuten. Ab Ismaning fährt dann wieder die S-Bahn, allerdings nur im 40-Minuten-Takt. Die Fahrplanänderung beginnt am Freitagnachmittag um 14.40 Uhr und endet am Montagmorgen um 3.30 Uhr. Mehr Informationen gibt es unter www.s-bahn-muenchen.de, unter www.mvv-muenchen.de sowie auf Aushängen an den S-Bahnhöfen.