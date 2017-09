18. September 2017, 09:37 Uhr Waffenhandel Die Munition kommt mit der Post









Im Prozess gegen den Waffenhändler des Münchner Amokläufers wird deutlich, wie bizarr die Szene im Darknet ist - und wie gewissenlos dort gefährliche Waren verkauft werden

Von Martin Bernstein

Ein Jahr hat David S. in den Tiefen des Darknets nach einer Glock 17 gesucht. Er ist Angebern aufgesessen, die sich im Waffenforum nur wichtig machen wollten. Er hat bei einer Online-Auktion mitgeboten, doch die 1650 Euro, die der junge Münchner sich zu diesem Zeitpunkt durch Zeitungsaustragen zusammengespart hatte, waren viel zu wenig. Er hat sogar, ohne es zu wissen und ohne dass die Gegenseite wusste, mit wem sie es zu tun hat, mit einem Frankfurter Zollfahnder Kontakt gehabt, der als verdeckter Ermittler im finsteren Teil des Internets mit dem übernommenen Account eines Waffennarren unterwegs war.

Schließlich ist der 17 Jahre alte Münchner Schüler auf "Rico" gestoßen. Rico kann liefern. Eine Glock 17? Kein Problem, so etwas holt er aus seiner grünen Bundeswehrkiste, die er nahe Köln an der Autobahn verbuddelt hat. Und wenn in der Kiste nicht die gesuchte Schusswaffe vorrätig ist, dann fährt Rico schnell mal nach Tschechien oder in die Slowakei oder in die Schweiz. Dort sitzen Leute, die sich Kronos nennen oder Hyena oder Cultimate. Und die können liefern. Die Glock 17 für David S. holt Rico Anfang April in Prag bei Hyena. 1600 Euro zahlt der Waffenhändler dafür.

Dann treffen sich die beiden - der Händler und der Kunde. "RLT" heißt das in der Szene, "Real Life Treffen" - absolut unüblich. Normalerweise werden Waffen verschickt, bezahlt wird mit Bitcoins, der virtuellen Währung. So was macht Rico nicht. Rico will Cash, runde Summen, Hunderter. 40 davon hat David S. in der Tasche, als er nach stundenlanger Flixbusfahrt in Marburg eintrifft.

David S. zittert, obwohl er an dem heißen Spätfrühlingstag Ende Mai 2016 einen langen Mantel trägt. So erinnert sich Rico später. Im wirklichen Leben heißt Rico Philipp K. Und im wirklichen Leben steht der 32-Jährige seit drei Wochen vor Gericht. Illegaler Waffenhandel wird ihm vorgeworfen, auch ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Und fahrlässige Tötung in neun Fällen. Es sind die neun Menschen, die David S. am fünften Jahrestag des Breivik-Attentats am Münchner Olympia-Einkaufszentrum mit einer Waffe gleichen Typs, wie sie der norwegische Massenmörder benutzt hatte, erschossen hat. Mit der Glock 17, die Rico ihm in einem Park in Marburg verkauft hat.

Doch noch während des Treffens kommen David Zweifel. Ob Rico denn nicht noch etwas anderes habe, eine Maschinenpistole zum Beispiel? Rico hat eine Maschinenpistole. Die hat aber einen Defekt. Nichts für den Münchner Kunden, der sich im Darknet "Maurächer" nennt. Er wolle damit schon gleich herumballern, sagt er. Dann doch lieber die Glock.

Mit der ballert David S. im Keller des Mietshauses in der Dachauer Straße. Er filmt sich dabei selbst. Als die 100 Schuss verbraucht sind, muss Nachschub her. Ein Magazin bestellt der gerade 18 Jahre alt gewordene Münchner ganz legal online bei einem Geschäft im Landkreis München. 19 Schuss für 29 Euro inklusive Versandkosten. "Das ist ein Massenartikel", sagt der Versandhändler. Das frei erwerbbare Magazin wird mit DHL verschickt. Ein Magazin ohne Waffe kann ja keinen Schaden anrichten.

Freitag der 13. Der Prozess gegen den Marburger Waffenhändler Philipp K. vor dem Landgericht München I läuft seit Ende August. Eigentlich hätte das Urteil in ein paar Tagen gefällt werden sollen. Doch mittlerweile wurden schon fünf neue Verhandlungstage anberaumt, der Prozess damit um drei Wochen verlängert. Urteilsverkündung könnte jetzt am 13. Oktober sein. Für den Angeklagten könnte es ein Freitag der 13. werden, wenn nämlich das eintreten sollte, was einige Nebenklägeranwälte von Beginn an fordern: Dass der Waffenhändler nicht wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wird, sondern wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen. Die Anwälte sehen den Tatbestand der Beihilfe dadurch erfüllt, dass der Waffenhändler zumindest eine ernsthafte Ahnung davon haben konnte, was sein seltsamer Kunde "Maurächer" alias David S. mit der Glock und der Munition tun wollte, und dass er diese Möglichkeit billigend in Kauf genommen habe. An den nächsten Verhandlungstagen wird es auch um die Persönlichkeit des Waffenhändlers gehen, unter anderem um seine von Zeugen beschriebenen Gewaltfantasien. bm

"In unserem Shop müssen Sie bei einer Bestellung nicht zwangsläufig ein Kundenkonto einrichten", heißt es auf der Homepage. Dann kann man als Gast bestellen. David S. bestellt als Gast. "Ich weiß ja leider nicht, wer's kauft", sagt der Händler. Und wenn es ein Minderjähriger wäre?, will einer der Nebenklage-Anwälte wissen. Da müsse man dann halt drauf vertrauen, dass die Eltern das schon mitbekämen und die Lieferung zurückschicken.