23. März 2018, 16:26 Uhr Verkehr in München Für Autofahrer bricht die Stauzeit an

Von diesem Samstag, 20 Uhr, bis zum Mittwoch, 4. April, 5 Uhr, ist der Münchner Altstadtringtunnel fast komplett gesperrt.

In Fahrtrichtung Osten ist der komplette Tunnel zwischen Oskar-von-Miller-Ring und Prinzregentenstraße einschließlich der Ausfahrt zum Franz-Josef-Strauß-Ring gesperrt.

In Fahrtrichtung Westen ist nur das Teilstück zwischen der Einfahrt von der Prinzregentenstraße bis zur Seiteneinfahrt der Von-der-Tann-Straße gesperrt.

Von Andreas Schubert

Ferienzeit ist Bauzeit - und Stauzeit: Die Sanierung des Altstadtringtunnels startet erst im Juli, doch schon jetzt werden sich die Vorarbeiten massiv auf den Verkehr auswirken. Von diesem Samstag, 20 Uhr, bis zum Mittwoch, 4. April, 5 Uhr, ist der Tunnel fast komplett gesperrt. Denn bevor es mit den Bauarbeiten richtig losgehen kann, muss das Baureferat den Zustand des Tunnels erst einmal gründlich untersuchen.

Um die tragende Betonkonstruktion dafür zugänglich zu machen, muss zunächst eine eingehängte Decke abgebaut werden, in der laut Baureferat künstliche Mineralwolle verbaut ist. Alte Mineralwolle gilt potenziell als krebserregend und muss deshalb, wie zum Beispiel auch Asbest, unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen entfernt und entsprechend entsorgt werden. So muss das Baureferat die Baustelle staubdicht abschotten, das geht nur mit einer Sperrung.

Besser informiert - mit SZ München SZ München-News als Push-Mitteilung auf Ihrem Smartphone Für Leser aus München: Eilmeldungen aus München und täglich die wichtigsten Nachrichten.

Nullachtneu: SZ München-News per Newsletter Neues aus München, Freizeit-Tipps und alles, was die Stadt bewegt - abends in Ihrem Postfach.

SZ München-News per WhatsApp, Telegram oder Insta Wissen, was München bewegt: Der WhatsApp-Kanal der Süddeutschen Zeitung bietet einen schnellen und bequemen Nachrichtenservice für die Stadt. Abonnieren Sie ihn kostenlos.

Für den Verkehr gilt deshalb: In Fahrtrichtung Osten ist der komplette Tunnel zwischen Oskar-von-Miller-Ring und Prinzregentenstraße einschließlich der Ausfahrt zum Franz-Josef-Strauß-Ring gesperrt. Der Verkehr wird an der Oberfläche über die Kreuzung Ludwigstraße geführt. In Fahrtrichtung Westen ist nur das Teilstück zwischen der Einfahrt von der Prinzregentenstraße bis zur Seiteneinfahrt der Von-der-Tann-Straße gesperrt. Das bedeutet, dass Verkehrsteilnehmer von der Von-der-Tann-Straße weiterhin in den Tunnel einfahren können.

Während der Tunnelsperrung wird das Baureferat auch die gesetzlich vorgeschriebenen turnusmäßigen Wartungsarbeiten an der Tunnelbetriebstechnik mit erledigen. Doch das ist noch lange nicht alles: Vom 4. bis zum 27. April wird dann nachts weitergearbeitet. Dazu ist der Tunnel dann jeweils von 22 bis 5 Uhr in beiden Richtungen dicht.

Vergangenes Jahr hat der Stadtrat die 84,7 Millionen Euro teure Sanierung beschlossen. Unter anderem werden die Lüftung, die Brandmeldeanlage, die Notrufeinrichtungen und die Beleuchtung erneuert. Größte Maßnahme ist der Einbau einer Mittelwand. Bislang sind die Fahrspuren durch einen Bordstein getrennt, das entspricht nicht mehr den Brandschutzvorschriften. Mit einer Trennwand bleibt bei einem Brand zumindest die Hälfte der Röhre rauchfrei und kann als Fluchtweg sowie Zufahrt für Rettungskräfte dienen. Weil die Wand Platz braucht, wird in Fahrtrichtung Friedensengel eine Spur entfallen. Gebaut wird voraussichtlich bis Mitte 2023.