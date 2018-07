16. Juli 2018, 18:55 Uhr Von Bekanntem 21-Jährige zu Hause vergewaltigt

Eine 21-Jährige ist Anfang Juli zu Hause vergewaltigt worden - von einem Bekannten. Die Schülerin aus Planegg hatte den 31-Jährigen laut Polizei zu sich eingeladen. Beide nahmen Alkohol und Drogen und gingen dann schlafen, die Frau in ihrem Zimmer, ihr Besucher im Gästezimmer. Die junge Frau wurde mitten in der Nacht wach, als der 31-Jährige plötzlich auf ihrem Bett saß und sie sexuell berührte. Als sie sich mit Händen und Füßen wehrte, packte der Mann laut Polizei die Arme der 21-Jährigen und vergewaltigte sie. Auch als es der jungen Frau gelang, ins Gästezimmer zu fliehen, hatte ihr Martyrium noch kein Ende. Der Mann verfolgte sie und verging sich erneut an ihr. Wieder konnte die 21-Jährige sich losreißen. Sie verbarrikadierte sich im Bad und wartete, bis der Täter am Morgen das Haus verließ. Mit ihrer Mutter erstattete die 21-Jährige dann Anzeige bei der Polizei, die den Tatverdächtigen festnahm. Er sitzt jetzt in Haft.