7. Juli 2018, 16:57 Uhr Viertel-Stunde Ein Weg für die Kämpferin

Nur zweieinhalb Jahre nach ihrem Tod hat die Stadt ein Sträßlein im Westend nach Angelika Lex benannt

Kolumne Von Bernd Kastner

Das Lachen hat seine Zeit, und das Weinen, aber manchmal, da möchte man weinen und lachen zugleich. So war es, als sich kürzlich Dutzende Menschen unter einem neuen, blauen Straßenschild im Westend versammelten. Es benennt einen von Bäumen gesäumten Weg zwischen Kazmair- und Heimeranstraße nach Angelika Lex. "Juristin, Kommunalpolitikerin, engagierte Kämpferin für Grund- und Bürgerrechte sowie gegen Rassismus und Rechtsextremismus", steht auf der kleinen Tafel unter dem Namen. Was für eine Ehre, was für ein trauriger Tag. Es wäre der 60. Geburtstag von Angelika Lex gewesen; sie starb vor zweieinhalb Jahren.

Von 1990 bis 1995 saß Lex für die Grünen im Stadtrat. Sie war und ist eine Ikone des rot-grünen München, von vielen verehrt ob ihres Engagements "für eine gerechtere und humanere Gesellschaft", wie Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD) sagte. Lex hat zusammen mit ihrem Mann Siegfried Benker, einst Grünen-Chef im Rathaus und heute Geschäftsführer der Münchenstift GmbH, nicht nur die umsichtige Flüchtlingspolitik der Stadt geprägt und den Weg frei gemacht für die Gründung etwa von Refugio, des Behandlungszentrums für Folteropfer. Die Anwältin und Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof hat sich mit Freude ins politisch-juristische Getümmel gestürzt, im Gericht wie auf Demonstrationen. Keine Ruhe hat sie gegeben, ehe Aida, das Antifaschistische Dokuzentrum mit seinen hervorragenden Kennern der rechten Szene, aus dem Verfassungsschutzbericht gestrichen war. Lex hat die Witwe des vom NSU ermordeten Theodoros Boulgarides vertreten und den Angehörigen der Opfer eine Stimme gegeben.

Was würde Lex zur aktuellen Asyl-Debatte sagen, zum Zustand der Bundesrepublik und Europas? Die Antwort hat sie selbst gegeben, wenige Wochen vor ihrem Tod, als die Stadt sie mit dem Georg-Elser-Preis auszeichnete. Bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt rief Lex dazu auf, nicht nachzulassen im Kampf für Bürger- und Menschenrechte: "Wenn jeder von uns einen Schritt weiter geht, als er sich ursprünglich vorgenommen hat, dann mache ich mir keine Sorgen!"