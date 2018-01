4. Januar 2018, 22:08 Uhr Viertel-Stunde Der Star im Rampenlicht









Nach dem Vogel des Jahres 2018, einem meisterhaften Geräusche-Imitator, ist im Münchner Norden ein Weg benannt

Kolumne von Berthold Neff

Ob es einen Star gibt, der auch komponieren kann, weiß keiner. Fest steht jedoch, dass es einst einem Star gelang, sogar das Rondothema aus dem Klavierkonzert Nr. 17 in G-Dur (KV 453) von Wolfgang Amadeus Mozart nachzupfeifen, was Wolferl begeisterte, der den Star drei Jahre lang unterrichtete. Aber auch heute kommt der Star zu Ehren, der Naturschutzbund Deutschland hat den Sturnus vulgaris zum "Vogel des Jahres 2018" ausgerufen.

München hat ihn und seinesgleichen schon früher geehrt, im Harthof mit etlichen Straßennamen. Der Starenweg beginnt an der Eulerstraße, die allerdings nicht nach einem Eulenmännchen, sondern nach dem Mathematiker Leonhard Euler benannt ist. Danach aber wird's vogelwild: Von links münden der Reihe nach Dohlen-, Hänfling-, Bachstelzen- und Sperlingweg in ihn, während von rechts die Ingolstädter Straße lärmt. Der Starenweg endet in der Anton-Will-Straße, was insofern passt, als Medizinalrat Will von 1790 bis 1821 als Professor an der Münchner Tierarzneischule tätig war.

Dem Starenweg selbst ist das Schillernde seines Namensgebers fremd, dessen schwarzes Gefieder im Frühjahr mit grünen, blauen oder violetten Effekten glänzt und im Spätsommer zum Perlmuster mutiert. Die Häuser auf der Ostseite wenden sich mit der Giebelseite zur Straße hin, die Garagen meist vorgelagert. Es gibt den einen oder anderen Swimmingpool, an Grün mangelt es nicht. Von hier hat es der Star aus seinem Starenkasten nicht weit bis zum Hartelholz, und auch auf der Panzerwiese findet er genug Regenwürmer. Es trifft sich gut, dass dort auch immer wieder Schafe weiden, aus deren Fell man bequem fette Zecken picken kann. Das ist wohl der Grund, weshalb er in seinen Gesang gerne auch das Blöken der Lämmer einbaut, außerdem imitiert er routinemäßig Auto-Alarmanlagen oder Handy-Töne.

Wie viele Vögel es in der Stadt noch gibt, soll an diesem Wochenende ermittelt werden, bei der "Stunde der Wintervögel". Vergangenes Jahr punktete der Star bei dieser Zählung - auch deshalb, weil es ihn kaum noch in den Süden zieht. Bei uns, so findet er, ist es schön genug.