6. April 2018, 18:50 Uhr Vermeintlicher Freund Nazi-Sympathisant greift zum Messer

Fürchterlich, wenn sich der langjährige Kumpel als Volksverhetzer und Holocaustleugner erweist. Und noch viel schlimmer, wenn besagter vermeintlicher Freund dann im Streit zum Messer greift. Einem 39-jährigen Münchner jüdischen Glaubens ist das am frühen Dienstagmorgen widerfahren. Als sein laut Polizei angetrunkener Bekannter Sturm klingelte, ließ er ihn herein, damit die anderen Bewohner des Hauses in Schwabing nicht geweckt würden. Man saß zusammen, trank das eine oder andere Bier. Und plötzlich begann der 38 Jahre alte Gast, die Opfer des Holocausts zu verhöhnen, und schließlich leugnete er sogar den millionenfachen Mord an Juden während der NS-Herrschaft. Als der Gastgeber sich dagegen verwahrte, zog sein angeblicher Freund plötzlich ein Messer hervor. Dem 39-jährigen Münchner gelang es, seinen Besucher wieder zu beruhigen, dennoch verließ er danach vorsichtshalber die eigene Wohnung. Und zeigte daraufhin den Nazi-Sympathisanten bei der Polizei an.