14. Juni 2018, 20:16 Uhr Verleihung des Schwabinger Kunstpreises Große Träumer, brillante Erzähler

Es menschelt: Kulturreferent Hans-Georg Küppers ehrt Thomas Kuchenreuther, Uli Oesterle sowie das Klavierduo Yaara Tal und Andreas Groethuysen

Von Thomas Becker

Es menschelt so schön bei diesem "immer wieder einmaligen Fest", wie Kulturreferent Hans-Georg Küppers die Verleihung des Schwabinger Kunstpreises nennt. Humorbegabt wie er ist, fügt er an, dass das mit dem Verleihen nicht so gemeint ist: "Sie dürfen die Preise schon behalten." Sicher würde ihn die Kulturgemeinde auch gerne behalten, doch Küppers hört nächstes Jahr auf - aber erst nach dem Schwabinger Kunstpreis. Einfach hat er es als Moderator dort nicht: "Kann ich noch irgendwas über Schwabing erzählen, was Sie ...