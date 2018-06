18. Juni 2018, 18:39 Uhr Verdi sieht Forderungen nicht erfüllt Weitere Streiks angekündigt

Tarifstreit im öffentlichen Nahverkehr bislang ohne Ergebnis

Im öffentlichen Nahverkehr könnte es schon bald zu neuen Streiks kommen, wann, ist noch offen. Der Grund: Die Verhandlungen am vergangenen Freitag zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern des ÖPNV brachten kein Ergebnis. Dabei war Werner Albrecht, Personalchef der Stadtwerke München vor der Tarifrunde noch guter Dinge gewesen. So sind die Arbeitgeber aus ihrer Sicht auf die Forderung der Gewerkschaft eingegangen, die Angestellten im Fahrdienst zu entlasten. Das Angebot der Verkehrsbetriebe sieht vor, dass Fahrer freiwillig fünf zusätzliche Urlaubstage pro Jahr bekommen können, dafür müssten sie aber auf 2,5 Prozent eines Monatslohns verzichten. Weiterhin stiege die Entschädigung für geteilte Dienste von fünf auf zehn Euro pro Tag, die Wechselschichtzulage stiege von 244 auf 290 Euro, die Schichtzulage stiege von 159 auf 185 Euro, rückwirkend zum 1. Juni. Die Laufzeit der Gehaltserhöhung würde von 30 auf 27 Monate sinken, ansonsten orientiert sich das Angebot weiter am Abschluss im öffentlichen Dienst, der im Schnitt eine Tariferhöhung von 7,5 Prozent brachte. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) erklärte dazu am Montag, dass nicht mehr drin sei. Die "riesigen Kosten", etwa für Ausbau und Erhalt der MVG-Flotte und der Infrastruktur, so MVG-Chef Ingo Wortmann, müssten auch finanziert werden. Das geschieht zum großen Teil über die Fahrpreise, die aber auch nicht unbegrenzt erhöht werden können. Da dieses Jahr zudem überhaupt keine Preiserhöhung vorgesehen ist, stellt sich die MVG die Frage, wie sich ihre Ausgaben finanzieren lassen. Verdi sieht zentrale Forderungen aber nicht erfüllt und kündigte weitere Streiks an. Diese könnten allerdings noch abgewendet werden, wenn die Arbeitgeberseite kurzfristig zu Sondierungsgesprächen bereit sei, teilte die Gewerkschaft mit. So beharrt sie auf der Forderung nach mehr Entlastungstagen für Nachtschichtarbeit und setzt sich dafür ein, dass Mitarbeiter, die aus ihrer Freizeit zum Dienst geholt werden, Bonuszahlungen bekommen. Außerdem kritisieren die Fahrer, dass die Pausen bis zu 1,5 Stunden dauern und sich der Arbeitstag so unnötig verlängere. Auch das gehöre überarbeitet.