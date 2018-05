23. Mai 2018, 18:40 Uhr Veranstaltung SZ-Podiumsdiskussion zur Sicherheit

München ist Deutschlands sicherste Großstadt - doch warum eigentlich? Warum gibt es hier weniger soziale Brennpunkte als etwa in Berlin? Und warum fühlen sich viele Bürger trotz seit Jahren sinkender Kriminalitätszahlen unwohl, zum Beispiel wenn sie nachts am Hauptbahnhof unterwegs sind? Gibt es eine Kluft zwischen gefühlter Unsicherheit und real existierender Sicherheit? Über diese und ähnliche Fragen möchte die SZ am Donnerstagabend mit Experten und ihren Lesern sprechen. Am 24. Mai findet im SZ-Container im Werksviertel am Ostbahnhof eine Podiumsdiskussion zum Thema Sicherheit statt. Teilnehmen werden Münchens Polizeipräsident Hubertus Andrä, der Soziologe Armin Nassehi sowie Franz Herzog, Leiter der Streetworker im Bahnhofsviertel. Die von SZ-Redakteur Martin Bernstein moderierte Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.