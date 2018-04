11. April 2018, 19:00 Uhr Urteil Schlagen, würgen, drosseln

Mord auf Holzkontor-Areal: Haupttäter bekommt Lebenslang

Von Susi Wimmer

Die Alkoholmengen seien nicht unerheblich gewesen, die Aussagen der Beteiligten in sich widersprüchlich - trotzdem kam die zweite große Strafkammer am Landgericht München I zu dem Schluss, dass Wojciech S. und sein Saufkumpan Przemyslaw U. im Sommer 2015 auf dem Gelände des ehemaligen Holzkontors an der Orleansstraße Irena T. getötet hatten. Wojciech S., der Lebensgefährte der 48 Jahre alten Frau, wurde wegen Mordes am Mittwoch zu lebenslanger Haft verurteilt, sein Kumpel wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren. Wegen seiner Alkoholabhängigkeit wird Wojciech S. in eine Entziehungsanstalt gebracht.

Weil auf dem riesigen Areal an der Ecke Rosenheimer Straße und Orleansstraße ein Bürogebäude entstehen soll, rückten im Herbst 2016 dort die Bagger an. Bei Aushubarbeiten entdeckten Arbeiter in einem abgedeckten Sickerschacht eine mumifizierte Frauenleiche: Irena T. Die Polizei fand heraus, dass sich im Sommer 2015 auf dem leer stehenden Grundstück Obdachlose niedergelassen hatten, darunter auch Wojciech S. und seine Freundin Irena.

Wie die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Norbert Riedmann rekonstruierte, trafen sich dort am Abend des 6. Juli 2015 mindestens fünf Menschen zu einer Grillfeier. Irena sei eifersüchtig auf eine andere Obdachlose gewesen, habe gemutmaßt, ihr Lebensgefährte gehe fremd. Wohl um die ständig schreiende Irena T. zur Ruhe zu bringen, schlug der Obdachlose Tomasz W. ihr mit der Faust und mit dem Fuß ins Gesicht, worauf die Zahnprothese der Frau zerbrach. Die Männer zogen die weiter schreiende Irena T. ins Haus, die drohte, die andauernden Misshandlungen bei der Polizei anzuzeigen. Im Haus versetzte ihr Tomasz W. drei Ohrfeigen. Wegen dieser Körperverletzungen wurde W. zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Auch er wird die nächste Zeit in einer Entziehungsanstalt verbringen.

Das Gericht ging davon aus, dass Wojciech S. seine Freundin dann im Haus über einen längeren Zeitraum massiv zusammengeschlagen, gewürgt und gedrosselt hat. Der Rechtsmediziner sprach von einer völlig zerstörten Struktur am Hals. "Sie wollten sie ruhigstellen, weil sie zur Polizei gehen wollte", sagte Norbert Riedmann an Wojciech S. gewandt. Damit sei das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht erfüllt.

Aber Irena T. war noch nicht tot. Also ging Wojciech S. zu seinem Kumpanen Przemyslaw U., weckte ihn auf und sagte: "Irena röchelt nur noch, man muss es zu Ende bringen." Dann schlug S. den Kopf der Frau mehrfach auf den Boden und Przemyslaw U. holte mindestens einmal mit einem Tapezierhammer aus und traf den Kopf von Irena T. Nach Ansicht des Rechtsmediziners waren aber nicht die Schläge auf den Kopf tödlich, sondern das Würgen. Hier gebe es in den Aussagen des Angeklagten U. eine Lücke, "trotzdem haben wir keine Zweifel am Tatgeschehen", sagte Riedmann. Wojciech S. hatte eine Tatbeteiligung bestritten.

Zwei weitere Angeklagte, die bei der Entsorgung der Leiche geholfen hatten, wurden zu zweieinhalb beziehungsweise einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt. Einer der Männer sei wegen seiner Persönlichkeitsstruktur und seines Alkoholkonsums zur Tatzeit eventuell nicht voll schuldfähig gewesen.