8. Juli 2018, 18:56 Uhr Urteil Prozess wegen Ärger mit Internet-Anbieter

Von Daniel Gözübüyük

In einem Rechtsstreit zwischen Internet-Anbieter und Kunde hat das Amtsgericht München entschieden, dass das Terminieren von Arztterminen für das Kind kein ausreichender Grund ist, die sofortige Aufhebung einer Internetsperre mit einer einstweiligen Verfügung einzufordern - noch bevor das Hauptverfahren überhaupt gestartet ist. So wies die zuständige Richterin den Antrag eines Justizbeamten zurück, der mit seiner Familie von München in den Freiburger Raum zog und zunächst nur für zwei Wochen, dann ganz ohne Telefon- und Internetanschluss da stand.

Für den Beamten ist die Sache klar: Die Mitarbeiter seines Anbieters hätten mangelhaft gearbeitet, zu zwei vorab angekündigten Terminen seien sie gar nicht erst erschienen, beim dritten Mal sei zwar einer gekommen, der hätte aber keine Verbindung am neuen Wohnort herstellen können. Erst nach dem vierten Besuch, also einen halben Monat später, hatte die Familie endlich Internet. Doch die richtigen Probleme sollten erst folgen. Für die Unannehmlichkeiten wurden dem Mann Anteile der Grundgebühr in Höhe von 10,64 Euro erstattet. Die Umzugspauschale in Höhe von knapp 50 Euro behielt der Anbieter ein. Der Beamte erwartete mehr Entgegenkommen - per Rücklastschrift ließ er sich das Geld auf sein Konto zurückbuchen. Die Internetverbindung wurde wieder gekappt.

Nach Aussagen des Anbieters geht es im Streit um unbezahlte 61 Euro. Der Beamte aber habe laut Informationen des Amtsgerichtes Briefe, die belegen, dass der Anbieter knapp 84 Euro von ihm verlangt. Inwieweit sich diese Zahlen zusammensetzen, ist unbekannt. Möglicherweise habe der Anbieter einen neuen, höheren Grundbetrag aufgelistet, so ein Amtssprecher. Denn: Laut Telekommunikationsgesetz dürfe der Anbieter die DSL-Verbindung seines Kunden erst dann sperren, wenn dieser mit Zahlungen ab 75 Euro in Verzug ist.

Schon vor dem Hauptverfahren wollte der umgezogene Justizbeamte nun in einer einstweiligen Verfügung seinem Anbieter auffordern, die Sperrung seines DSL-Anschlusses aufzuheben. Die Familie mit Kleinkind sei hierauf dringend angewiesen, sagte er, etwa zur Vereinbarung von Arztterminen. Die Richterin sah das anders. "Inwiefern der Antragsteller beruflich auf seinen Festnetz- und Internetanschluss angewiesen ist, wurde nicht dargetan." Termine vereinbaren und Telefonate führen könnten die Eheleute auch mit dem Handy. Außerdem gäbe es an vielen öffentlichen Plätzen W-LAN-Zugänge. Auch der Einwurf des Mannes, dass in dem neuen Wohnort eine unzureichende Netzabdeckung bestehe, wies die Richterin zurück: "Es gibt Konkurrenten mit stabiler Netzverbindung, die man problemlos erlangen kann."