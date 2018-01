8. Januar 2018, 18:50 Uhr Urteil Hund in der Hitze









Frau lässt Tier in heißem Auto - nun muss sie Strafe zahlen

Eigentlich weiß das jeder: Im Sommer wird es in einem Auto sehr schnell sehr heiß. Bei einer Außentemperatur von 25 Grad steigt das Thermometer in einem verschlossenen Pkw nach nur fünf Minuten auf knapp 30 Grad. Nach dreißig Minuten sind es schon etwas über 40 Grad. Für Menschen, insbesondere Kleinkinder, sind solche Temperaturen extrem gefährlich. Ebenso für Tiere. Ausgerechnet eine Köchin, der man von Berufs wegen unterstellen könnte, dass sie sich mit Temperaturen auskennt, ließ jedoch ihren Rottweiler-Doggenmischling im Spätsommer bei 25 Grad in ihrem Auto schmoren. Das Tier überlebte die Qual. Das Amtsgericht München verurteilte die 29-jährige Münchnerin jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu einer Geldbuße in Höhe von 200 Euro.

Mitte September 2016 hatte die Köchin ihren Pkw vormittags mit ihrem Hund darin auf einem Parkplatz in einem Hof abgestellt und war weggegangen. Einer Zeugin fiel der Wagen mit dem Hund auf. Das Fenster auf der Beifahrerseite war grade mal einen spaltbreit geöffnet. Zu diesem Zeitpunkt - es war kurz nach 11 Uhr - habe das Tier bereits stark gehechelt und Schaum vor dem Maul gehabt, gab die Frau später bei der Polizei an. Wasser habe der Hund keines gehabt. In der Verhandlung vor dem Amtsgericht sagte der Beamte, der den Wagen kontrollierte, dass der Hund gegen 11.20 Uhr nicht nur stark gehechelt und hyperventiliert habe, sondern ihm auch Eiter aus den Augen gelaufen sei. Die Streife befreite das Tier. Einer der Beamten ließ an der Windschutzscheibe einen Notizzettel zurück.

Gegen 16 Uhr schließlich, also fast fünf Stunden nach der Befreiung des Hundes, erschien die Köchin auf der ganz in der Nähe gelegenen Polizeiwache. Statt sich zu erklären, machte sie den Beamten Vorwürfe und behauptet, etwa alle zehn Minuten zu ihrem Wagen gegangen zu sein und nach dem Mischling gesehen zu haben. Ihr Vierbeiner sei "maximal zwanzig Minuten" im Auto gewesen. Ein Amtstierarzt erklärte in der Verhandlung, Hyperventilieren und Schaum am Maul deuteten darauf hin, dass der Hund an einem Hitzestau litt.

Bei der verhängten Geldbuße berücksichtige der zuständige Richter, dass die Köchin nur fahrlässig gehandelt habe und keine Wiederholungsgefahr bestehe. Der Mischling lebt inzwischen in einem Tierheim in Hof. Das Urteil ist rechtskräftig. (Az. 1115 OWi 236 Js 193231/17)