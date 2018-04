8. April 2018, 18:50 Uhr Urteil der Woche Streit über Felgen

Ausschluss der Gewährleistung schützt Verkäufer nicht immer

Von Stephan Handel

Den Satz schreibt jeder Ebay-Verkäufer gedankenlos unter seine Anzeige: "Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss der Gewährleistung" - und für Privat-Verkäufe stimmt das ja auch meistens. Aber eben nicht immer, wie ein Ebay-Anbieter nun vor dem Amtsgericht feststellen musste: Wenn ein Gegenstand gerade wegen einer bestimmten Eigenschaft gekauft wird, dann gilt der Gewährleistungsausschluss nicht, wenn dem Gegenstand genau diese Eigenschaft fehlt.

Es ging um Felgen für einen Mercedes, Baureihe W207, das ist das E-Modell als Cabriolet oder Coupé. Die Felgen, die auf Ebay angeboten wurden, waren von AMG und nicht gerade billig - 1699 Euro wollte der Verkäufer für vier Stück haben. 20 Zoll waren die Felgen breit, und laut Anzeige "Passend für Mercedes-Benz-Fahrzeuge W207". Und dann stand da eben noch der Satz mit dem Ausschluss der Gewährleistung.

Dass das alles nicht so einfach war, merkte der Käufer schnell, nachdem die Lieferung schließlich bei ihm eingetroffen war: Es stimmte zwar, was in der Annonce stand, dass die Felgen auf den Mercedes passten, der Zentrierring und der Lochkreis entsprachen den Originalen. Was der Verkäufer allerdings in seiner Annonce nicht gesagt hatte: Mit der technischen Möglichkeit, die Felgen an das Auto zu montieren, war es noch nicht getan - der Autohalter hätte auch noch eine weitere "zulassungsrechtliche Prüfung" veranlassen müssen, heißt im Volksmund: Die Felgen hätten vom Tüv abgenommen werden und in den Fahrzeugschein eingetragen werden müssen.

Das aber wollte der Mercedes-Fahrer nicht - er erklärte zunächst mündlich, danach mit einem Schreiben seines Anwalts den Rücktritt vom Kaufvertrag. Das lehnte der Verkäufer aber ab - es sei, so seine Darstellung, nicht vereinbart worden, dass die Felgen ohne weiteres auf dem Auto des Klägers gefahren werden könnten. Dieser hätte außerdem ohne große Mühe bei einem Mercedes-Händler nachfragen können, ob die Felgen für sein Auto zugelassen seien. Dass er das nicht getan habe - nicht mein Problem, meinte der Verkäufer.

Da musste er sich vom Amtsrichter belehren lassen: Die Beschreibung "passend" bedeute nicht nur, dass es möglich sei, die Felgen an das Auto zu montieren. Vielmehr verstehe das jedermann - einschließlich des Richters - so, dass die Felgen ohne weiteres, vor allem ohne weiteres Zulassungsprocedere, an dem Auto verwendet werden dürfen. Sich davon freizukaufen, gelinge dem Verkäufer auch nicht mit dem Gewährleistungsausschluss im Inserat: "Sind in einem Kaufvertrag zugleich eine bestimmte Beschaffenheit der Kaufsache und ein pauschaler Ausschluss der Sachmängelgewährleistung vereinbart, ist dies regelmäßig dahingehend auszulegen, dass der Haftungsausschluss nicht für die fehlende vereinbarte Beschaffenheit gilt." Somit bekam der Kläger Recht, das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. (AZ.: 242 C 5795/17)