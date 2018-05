21. Mai 2018, 18:28 Uhr Ursache unbekannt Millionenschaden nach Brand in Handwerkerhof

Einen Schaden in Millionenhöhe hat ein Großbrand im Berger Ortsteil Manthal (Landkreis Starnberg) angerichtet. Das Feuer war in einem Handwerkerhof ausgebrochen und breitete sich rasch auf Nebengebäude und geparkte Fahrzeuge aus. Ein Rauchmelder hatte Sonntagnacht um 2.45 Uhr angeschlagen und einen Bewohner geweckt, der neben seiner Werkstatt schlief. Er konnte sich mit einem Sprung aus dem ersten Stock retten. Das Wirtepaar der Ausflugsgaststätte "Manthaler" und seine drei Kinder hatten geschlafen und vom Brand nichts bemerkt. Sie wurden vom Kommandanten der Kempfenhausener Wehr geweckt und ins Freie gebracht. Insgesamt waren 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Nachmittag hinein, weil immer wieder Glutnester entdeckt wurden. Ein Paar mit zwei kleinen Kindern wurde von der Gemeinde notdürftig im Bauhof untergebracht. Die Gaststätte hatte schon am Montag wieder geöffnet. Die Brandursache ist unbekannt, die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.