6. April 2018, 20:29 Uhr Unfall mit einem Taxi Erheblicher Verkehrsstau

Auf der Kreuzung Prinzregenten- und Oettingentraße ist es am Freitag gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eines der beiden beteiligten Fahrzeuge war ein Taxi, das bei dem Zusammenstoß umkippte. Fünf Personen wurden verletzt und vorsorglich in die Klinik gebracht. Der Verkehr staute sich bis in den Tunnel des Altstadtrings.