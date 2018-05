4. Mai 2018, 18:49 Uhr Unfall 15-jährige Schülerin von Tram angefahren

Kopfhörer im Ohr, den Blick auf das Handy gerichtet, so hat eine Schülerin am Donnerstagnachmittag in Neuhausen eine Straße überquert - und dabei eine Trambahn an der Dachauer Straße überhört und übersehen. Die 15-Jährige prallte mit dem Kopf gegen die Frontscheibe und wurde anschließend mehrere Meter durch die Luft geschleudert. "Wie durch ein Wunder", so schreibt die Polizei, erlitt sie nur leichte Kopf- und Knieverletzungen. Eine Gafferin, die die Verletzte filmte, wurde angezeigt.