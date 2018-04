10. April 2018, 18:58 Uhr Und jetzt? Lernen für einen Euro

Hildegard Siebenmorgen bemalt in ihrem Kiosk Tüten und verkauft darin Süßigkeiten - mal zeichnet sie Blumen, mal Sehenswürdigkeiten Münchens

Interview von Gerhard Fischer

Auf einer Tüte ist eine Biene, auf der zweiten ein Bär in einem Heißluftballon, auf der dritten eine Glockenblume. Hildegard Siebenmorgen, 78, verkauft in ihrem Kiosk am Harras Süßigkeiten-Tüten, die sie selbst bemalt hat. Ein Interview, das immer wieder von Kunden unterbrochen wird; und in dem am Ende deutlich wird, dass die Kinder an diesem Kiosk auch etwas lernen.

SZ: Frau Siebenmorgen, Ihre bemalten Tüten...

Hildegard Siebenmorgen: ... gerade gestern war ein Bub da, mit dem ich über die ...