26. März 2018, 18:56 Uhr Und jetzt? "Kontakt zum Klassenfeind"

Thomas Sattelberger (FDP) brachte einst seine Freundschaft mit Joschka Fischer bei den Kommunisten in Verruf - später wurde er Top-Manager

Interview von Martina Scherf

Auch das ist eine 68er-Karriere: Thomas Sattelberger, geboren 1949 in Munderkingen, erlebte als Schüler die Studentenbewegung in den USA und wurde während seines Studiums in Stuttgart Teil der APO (außerparlamentarische Opposition). Er landete im Kommunistischen Arbeiterbund. Später wurde der Betriebswirt Top-Manger bei Daimler, der Lufthansa, Conti und Telekom - und heute sitzt er für die FDP im Bundestag. Sein Wahlkreis ist der Münchner Süden.

SZ: Herr Sattelberger, wie kamen Sie zu der Studentenbewegung?

Sattelberger: Ich war 1966 als Austauschschüler in den USA, in Oregon, da ging es hoch her, mit Flower-Power und Protesten gegen den Vietnamkrieg. Als schwäbischer Bub war ich davon tief beeindruckt. Zurück in Stuttgart, drückte mir eines Tages eine junge Frau ein Flugblatt der Unabhängigen Schülergemeinschaft in die Hand - wie ich später erfuhr, war sie die Frau von Joschka Fischer. So lernte ich Joschka kennen und wir wurden Freunde.

Fischer ging 1968 nach Frankfurt ...

... und ich zum Zivildienst. Zu Beginn meines Studiums war ich beim Kommunistischen Arbeiterbund, da mussten wir zweimal die Woche Mao Tse Tung lesen. Eines Tages besuchte ich Joschka in Frankfurt, wir haben heiß diskutiert, er sagte: "Thomasle, was willst du mit dem Maoismus, das ist stur und hirnlos." Als ich zurückkam, zeigten mich die Genossen bei der Kaderspitze an, weil ich "Kontakt zum Klassenfeind" gehabt hätte.

Joschka, der Klassenfeind?

Ja, da wurde mir endgültig klar, wie irrsinnig das Ganze war.

Haben Sie Ihre Zeit als Revoluzzer später bereut?

Nein, der Mensch lernt ein Leben lang. Irrtümer gehören dazu. Und gelernt habe ich damals eine Menge: Wir sprangen immer wieder ins kalte Wasser, ich hielt Reden, arbeitete hochdiszipliniert an unseren Projekten. So gesehen, war die 68er-Bewegung für mich durchaus karrieredienlich.

Sie haben dann bei Daimler in Stuttgart angefangen ...

Das war damals ein sehr soziales Unternehmen. Es hat alle Vorstellungen, die ich als APO-Aktivist vom Kapitalismus gehabt hatte, widerlegt.

Später waren Sie im Management von Daimler, der Lufthansa und der Telekom, war da Ihre Jugendrevolte mal Thema?

Bei Daimler-Benz-Aerospace wäre ich beinahe nicht eingestellt worden, als herauskam, dass ich den Kriegsdienst verweigert hatte.

Sie mussten bei der Telekom auch Massenentlassungen mittragen ...

Ich habe immer so gehandelt, dass ich abends noch in den Spiegel schauen konnte. Manchmal muss man Schwieriges tun, um noch Schlimmeres zu verhindern. Bei der Telekom habe ich dann später die Frauenquote für Führungspositionen durchgesetzt. Und ich bin überzeugt, dass nur eine demokratischere Unternehmenskultur von Erfolg gekrönt ist. Leider ist das gegenwärtig nicht oft der Fall. Die Konzerne, allen voran die Autoindustrie, haben ihre Integrität verloren. Das ist ja zum Teil eine inzestuöse Mafia geworden, ohne Gefühl für Moral und Anstand.

Glauben Sie, es könnten neue soziale Bewegungen entstehen?

Die jungen Leute sind heute sehr wach und sensibel. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Immer dann, wenn Gesellschaften starr werden, beginnt innendrin der geistige Aufruhr.