19. Februar 2018, 18:59 Uhr Und jetzt? "Es bleibt das, was man für den Patienten getan hat"

Wolfgang Schmitt war 26 Jahre Chefarzt des Darmzentrums im städtischen Klinikum. Er hat deutschlandweit die erste interdisziplinäre Abteilung in diesem Bereich aufgebaut. Nun hat sein Nachfolger, Markus Dollhopf, die Leitung übernommen - ein Doppelinterview

Interview von Inga Rahmsdorf

Blaues Sakko statt grünem Kittel: Wolfgang Schmitt hat die Leitung des Darmzentrums im städtischen Klinikum Neuperlach an Markus Dollhopf (links) übergeben. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Wolfgang Schmitt, 64, war 26 Jahre lang Chefarzt des Darmzentrums im städtischen Klinikum. Er hat deutschlandweit die erste interdisziplinäre Abteilung in diesem Bereich aufgebaut. Dort arbeiten Ärzte für den Verdauungstrakt gemeinsam mit Chirurgen und Krebsmedizinern. Nun hat sein Nachfolger, Markus Dollhopf, 47, die Leitung übernommen. Das Gespräch findet im Klinikum Neuperlach statt, "im Büro von Professor Schmitt", rutscht es Dollhopf anfangs einmal heraus, dabei ist er nun hier der Chef.

SZ: Herr Schmitt, ist es Ihnen schwer gefallen, in den Ruhestand zu gehen?

Schmitt: Nein, weil ich weiß, dass Herr Dollhopf das in meinem Sinne weitermacht.

Herr Dollhopf kam 1999 ans Klinikum. Wie ist er Ihnen da aufgefallen?

Schmitt: Er war immer da, wenn man ihn gebraucht hat. Er war interessiert, immer geschickt. Ein cleverer Bursche und sehr gut im Umgang mit den Patienten. Ich habe ihm dann ein Projekt gegeben, das letztlich in seiner Promotion gemündet ist. Er hat exzellent wissenschaftlich gearbeitet. Da dachte ich, Sakrament, das kann der auch noch!

Herr Dollhopf, Ihr Vorgänger war 18 Jahre lang Ihr Chef.

Dollhopf: Eine der großen Fähigkeiten vom Professor Schmitt war, dass er die Leute hat machen lassen. Um neue Dinge zu entwickeln, ist das wichtig. Unsere interdisziplinäre Arbeitsweise, also Hand in Hand mit anderen Abteilungen zu arbeiten, das hat sich über die Jahre nicht verändert. Aber inhaltlich haben sich enorme Veränderungen ergeben. Als ich angefangen habe, war es für uns die Hölle, wenn bei einem endoskopischen Eingriff ein Loch im Magen oder im Zwölffingerdarm entstanden ist. Dann musste sofort der Chirurg den Bauch aufschneiden und das Loch zunähen.

Ist das heute kein Problem, wenn Sie ein Loch in den Magen machen?

Dollhopf: Mittlerweile haben wir eine Therapieform, bei der wir bewusst Löcher in den Magen machen, um zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenentzündungen zu behandeln. Technisch gab es hier viele Neuerungen. So auch die Weiterentwicklung der Endosonographie.

Bitte erklären Sie den Unterschied zwischen Endoskop und Endosonographie.

Dollhopf: Endoskope erlauben uns den direkten Blick in Organe wie Magen oder Dickdarm. Bei der Endosonographie können wir mit einem Ultraschallgerät auch durch Organwände hindurch in benachbarte Organe sehen und behandeln. Die Methode der Endosonographie hat sich ganz schleichend entwickelt. Am Anfang wollte das niemand machen, da es eine zeitaufwendige Untersuchung ist. Sie brauchen viel Erfahrung, bis Sie eine Vorstellung davon haben, was Sie vor sich sehen. Mittlerweile behandeln wir zum Beispiel Gallenblasenentzündungen endoskopisch, indem wir eine Verbindung herstellen aus der eitrigen Gallenblase zum Magen oder zum Zwölffingerdarm.

Um diese Verbindung herzustellen, machen Sie das Loch in den Magen?

Dollhopf: Ja, dafür brauchen wir natürlich auch spezielles Equipment. Die technische Weiterentwicklung war dabei immens wichtig. Vor 30 Jahren war eine Endosonographieeinheit so breit wie ein Schrank und doppelt so hoch. Mittlerweile haben wir kleine kompakte Geräte, mit denen wir auf die Intensivstation fahren können und Schwerkranke vor Ort behandeln können.

Schmitt: Angefangen hat es mit den lebensgefährlichen Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Die mussten früher alle operiert werden. Von zehn Patienten sind drei gestorben. Und sieben sind mit Hängen und Würgen durchgekommen.

Dollhopf: Das hat sich enorm gewandelt. Im Körperinneren ist der Eingriff im Wesentlichen identisch zu dem, den früher der Chirurg durchgeführt hat. Wir entfernen infiziertes und abgestorbenes Gewebe, aber wir brauchen keinen großen Schnitt, sondern nur eine kleine Öffnung.

Ist die Endosonographie die Zukunft des Darmzentrums?

Dollhopf: Ja, das ist eines meiner Spezialgebiete. Ein weiteres ist die endoskopische Entfernung von Krebs im Frühstadium. Schmitt: Früher musste man immer operieren, das hieß, aufschneiden, Organ raus oder ein Teil des Organes raus, dann wieder zunähen. Heute machen wir das endoskopisch, das ist eine elegante Methode.

Ein Beispiel?

Schmitt: Bei manchen Menschen wachsen flache Herde im Magen, die schon entartet sind, aber noch nicht in die Tiefe wachsen und noch keine Metastasen gebildet haben. Heute können wir diese Frühformen mit einer endoskopischen Mikrochirurgie, das heißt, mit einem Messerchen, rausschneiden. Und das bedeutet heilen. Der große Vorteil ist, der Patient kann am nächsten Morgen essen, er kann nach zwei Tagen heim und der Magen bleibt vollständig erhalten. Früher wurde jeder große Darmpolyp operiert. Heute können Sie 95 Prozent endoskopisch behandeln, ohne große chirurgische Eingriffe. So etwas aufzubauen, das war schon schön. Allerdings ist klar, dass die nichtfrühen Krebsformen weiterhin operiert werden müssen.

Bei Ihnen arbeiten Gastroenterologen seit langem interdisziplinär mit Chirurgen und Krebsmedizinern zusammen.

Schmitt: Ziel ist immer, dass der Patient die optimale Therapie erhält. Deswegen arbeiten wir eng mit den anderen Abteilungen zusammen. Täglich erfolgt eine gemeinsame Röntgenbesprechung mit den Chirurgen und einmal wöchentlich eine Tumorkonferenz, in der alle Patienten mit bösartigen Erkrankungen besprochen werden. Man kann nur die beste Therapie anbieten, wenn man die Stärken und Schwächen der eigenen Methoden kennt und die Stärken der anderen Abteilungen nutzt.

In der Medizin ist es oft üblich, dass sich die Fachbereiche voneinander abgrenzen und um Patienten konkurrieren. Gab es bei Ihnen keine Konflikte?

Schmitt: Früher hat man flapsig gesagt, der Pförtner randomisiert. Hat er jemanden in die Innere geschickt, ist er nicht operiert worden. Hat er jemanden stattdessen in die Chirurgie geschickt, ist er operiert worden. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Als wir 1994 begannen, interdisziplinär zu arbeiten, gab es schon auch Widerstände. Wir haben viele Krisenbesprechungen gehabt, bis das funktionierte. Aber dann kamen Delegationen aus ganz Deutschland, um sich das anzuschauen. Sie können so eine Kooperation nur machen, wenn Sie auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Die Abgrenzung zwischen Kliniken resultiert daraus, dass beide Seiten Angst haben, der andere nimmt mir Patienten weg.

Was wollen Sie in Zukunft anders machen als Ihr Vorgänger?

Dollhopf: Wir wollen noch einen dritten Markenkern etablieren, die palliative En-doskopie. Die Menschen werden immer älter, die tumorbedingten Probleme werden zunehmen. Viele Patienten in einer palliativen Situation brauchen einfach und unkompliziert Hilfe. Es geht auch um die Verzahnung ambulanter und stationärer Betreuung. Wir wollen vermeiden, dass die Patienten eine lange Odyssee in der Klinik erleben. Ihnen soll schnell geholfen werden. Es ist auch von unschätzbarem Wert für die Patienten, wenn deren körperliche Integrität bewahrt werden kann. Früher konnte man vielen dieser Patienten zum Beispiel nur mit einer Gallengangsdrainage nach außen helfen. Das hieß, dass permanent ein Schlauch aus ihrem Körper heraushing. Dabei traten Probleme mit der Wunde auf oder der Beutel wurde undicht. Wir sprechen von Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Wenn sie einen Schlauch nach außen haben, werden sie in jedem Moment daran erinnert: Ich bin todkrank.

Viele Ärzte klagen aufgrund des zunehmenden finanziellen Drucks über immer weniger Zeit für die Patienten.

Dollhopf: Das ist ein Problem: Auf uns prasseln viele Vorschriften ein, die oft von einem äußert begrenzten Nutzen sind.

Schmitt: Das ist wertvolle Zeit, die einem am Patienten fehlt.

Hat die Bürokratie zugenommen?

Dollhopf: Enorm.

Schmitt: Ja, massiv. Worunter wir leiden, ist die Zunahme der Bürokratie und das Primat der Ökonomie. Rechnet es sich oder rechnet es sich nicht?

Sie hatten trotzdem Zeit, eine Klinik zu leiten und sich Ihren Patienten zu widmen?

Schmitt: Ja, aber zu welchem Preis! Ich bin morgens um sieben hier rein und abends um halb neun raus. Das war die Regel. Und viele Mitarbeiter haben es natürlich genauso gemacht. Das bedeutet aber auch, dass Sie die Mitarbeiter bis zum Äußersten fordern. Das ist ein echtes Problem.

Bereuen Sie es heute, dass Sie wenig Zeit für Ihre Familie und Ihre Kinder hatten?

Schmitt: Ja, das schon. Das ist auch ein Preis, den man zahlen muss. Meine Frau hat immer gesagt: Ich bin alleinerziehende Mutter mit einem Mann im Hintergrund. Ohne meine Frau, die mich in allem unterstützt hat, hätte ich das nicht machen können. Ich habe daheim ja nichts gemacht.

Herr Dollhopf, viel Zeit neben der Klinik werden Sie nun nicht mehr haben.

Dollhopf: Das ist ein Opfern persönlicher Lebenszeit. Das ist völlig klar. Aber Professor Schmitt hat es ja bei seiner Verabschiedung gesagt: Es bleibt das, was man für den Patienten getan hat.

Schmitt: Sie können den Wissenschaftspreis gewinnen und Publikationen veröffentlichen und den Vorsitz hier und dort inne haben. Das ist alles Makulatur! In 20 Jahren weiß kein Mensch mehr, wer Professor Schmitt war und was er gemacht hat. Aber das, was Sie Herrn Meier, Herrn Müller und Frau Schulze an Zeit gewidmet haben, was Sie sich um den Einzelnen gekümmert haben, das bleibt. Das finde ich auch das Schöne an dem Beruf. Sie kriegen wahnsinnig viel von den Patienten zurück. Dank, Anerkennung, Freude.

Was machen Sie jetzt in Ihrer freien Zeit?

Schmitt: Musik war mir immer wichtig. Kunstgeschichte hat mich immer sehr interessiert. Und ich bin begeisterter Gärtner. In der Bibel steht, alles zu seiner Zeit. Nun kommt ein neuer Abschnitt.

Herr Dollhopf, was machen Sie, um von der Arbeit abzuschalten?

Dollhopf: Dazu hilft am besten gemeinsame Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden. Persönlich fasziniert mich die Astronomie: Ich kann mich stundenlang mit schwarzer Materie beschäftigen, also mit Dingen, die man nicht sieht, die aber da sind. Und ich komme vom Bauernhof. Gelegentlich fahre ich auf den Hof meiner Eltern und fälle ein paar Bäume.