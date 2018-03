15. März 2018, 18:55 Uhr Martin Hänsel vom Bund Naturschutz "Den Maulwurf zieht's nach München"

Eine Fressmaschine, schlaflos und schnell wie eine Maus - Martin Hänsel vom Bund Naturschutz erklärt, warum die bedrohten Tiere vom Land in die Stadt kommen, wo sie sich ansiedeln und welche Rolle sie für den Menschen spielen

Interview von Philipp Crone

Drei Sekunden waren es, sagt Martin Hänsel. Der 51-jährige Förster und stellvertretende Geschäftsführer des Bund Naturschutz Bayern kennt sich mit bedrohten Tierarten aus. Auch mit dem Europäischen Maulwurf. Dieses Tier macht es wie viele Menschen: Es zieht immer mehr in die Stadt. Also, unter die Stadt. Dorthin wühlt sich so ein Maulwurf in irrer Geschwindigkeit, drei Sekunden eben, sagt Hänsel, habe es gebraucht, als er einmal ein Tier auf einer Wiese ausgesetzt habe, bis es im Boden eingebuddelt war. Ein ...