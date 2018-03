14. März 2018, 18:55 Uhr Umzug Münchner Landratsamt sucht neuen Standort

Das Landratsamt des Landkreises München am Mariahilfplatz platzt aus allen Nähten; die mehr als 650 Mitarbeiter der Behörde im einstigen Paulanerkloster arbeiten auf äußerst beengten Verhältnissen. Daher prüft der Landkreis eine "Teilverlagerung" oder gar eine "vollständige Verlagerung" des Landratsamtes innerhalb der Stadt. "Es werden zwei Varianten geprüft", sagt Landrat Christoph Göbel (CSU). "Eine Aufstockung des Landratsamtes samt Erweiterung etwa auf einem Grundstück an der Ohlmüllerstraße, das dem Landkreis gehört. Oder der komplette Umzug aller Mitarbeiter an einen neuen Standort." Geprüft würden derzeit drei Standorte für den Neubau der Behörde: das Werksviertel, ein Grundstück an der Olof-Palme-Straße in Riem sowie ein Areal am Candidplatz unterhalb des Sechzgerstadions. Der Landkreis stehe auch in Verhandlungen mit der Landeshauptstadt, sagt Göbel, mehr dürfe er dazu aber nicht sagen. Derzeit sind die mehr als 1000 Mitarbeiter des Landratsamtes auf acht Standorte in der Stadt und im Landkreis verteilt. Die Kfz-Zulassungsstelle etwa befindet sich in Grasbrunn, die Asylbehörde in der Ludmillastraße, das staatliche Schulamt in der Chiemgaustraße. Der Landkreis, sagt Göbel, werde sich Zeit lassen, ehe er eine Entscheidung trifft.