2. April 2018, 18:49 Uhr Umstrittener Hauptredner Gehen für den Frieden

Ostermarsch zählt mehr Teilnehmer als in den Vorjahren

Von Thomas Anlauf

Es ist ein friedlicher Protest, auch wenn der Wut der Demonstranten auf die Politik groß ist. "Keine deutschen Panzer an Saudi-Arabien" fordert ein Teilnehmer des Münchner Ostermarschs auf einem Transparent. "Stoltenberg = Kriegstreiber" lautet die einfache Rechnung eines anderen Demonstranten. Am Infostand der Deutschen Friedensgesellschaft DFG-VK am Marienplatz steht ein Grüppchen, das sich über die Bedrohung durch Atomwaffen informieren will, als der Demonstrationszug des diesjährigen Ostermarschs vor dem Rathaus eintrifft. Mehr als 1000 Demonstranten sollen es an diesem Ostersamstag sein, sagen die Veranstalter. Die Polizei stuft die Zahl der Teilnehmer traditionell etwas niedriger ein und spricht von "in der Spitze 800" Demonstranten. Doch immerhin: Es sind wieder mehr als in den vergangenen Jahren, was sicherlich auch an der bedrohlichen Weltlage liegt.

Die Linken-Stadträtin Brigitte Wolf ruft auf der Bühne dazu auf, "uns dafür einzusetzen, friedliche Möglichkeiten der Konfliktlösungen zu suchen". Das meint die Politikerin nicht nur global, sondern auch im gesellschaftlichen Zusammenleben in München. Der Hauptredner des diesjährigen Münchner Ostermarschs hingegen sieht in der derzeitigen angespannten Lage der Welt vor allem eine Seite als Schuldigen: den "Westen". Reiner Braun behauptet, "die Nato marschiert gegen Osten" und "die Einkreisung Russlands ist das Ziel". Dabei sollen seiner Ansicht nach "die Deutschen kriegsreif gelogen werden". Braun hingegen fordert den Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland, und zwar "jetzt sofort".

Der 65-jährige Friedensaktivist ist nicht unumstritten. Im Vorfeld der Kundgebung in München hatte die Partei Mut der ehemaligen Grünen-Landtagsabgeordneten Claudia Stamm die Unterstützung des Friedensbündnisses zum Ostermarsch wegen Braun zurückgezogen, da dieser sich "nie glaubwürdig von seinen Kooperationen mit Verschwörungstheoretikern und Rechtspopulisten distanzierte". Er habe sich auch nie eindeutig von als antisemitisch eingestuften Positionen von Rechtspopulisten abgegrenzt. Braun reagierte indirekt auf die Vorwürfe: "Kleinkarierten Streit können wir uns nicht mehr leisten", sagte er in München.