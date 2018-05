31. Mai 2018, 18:36 Uhr Umfrage Schlechtes Zeugnis für die Wohnungsbau-Politik

Nicht einmal ein Drittel der Befragten zeigt sich bei der alljährlichen Erhebung im Auftrag der Stadt damit zufrieden. Insgesamt finden aber fast 60 Prozent die Arbeit des Stadtrats gut, sogar knapp zwei Drittel loben OB Dieter Reiter. Viel zu tun gibt es noch bei der Luftverschmutzung

Von Dominik Hutter

Wer neu in die Kommunalpolitik will, sollte es vielleicht einmal mit dem Wohnungsbau versuchen. Kein Thema wird aktuell für so wichtig erachtet wie der Erhalt preiswerten Wohnraums, den rund 70 Prozent der Münchner als wichtigstes Problem auf der Rathaus-Ebene einstufen. Es folgt der soziale Wohnungsbau mit immerhin noch gut 50 Prozent. Gleichzeitig sind nur 29 Prozent mit der Wohnungsbaupolitik und nur 33 Prozent mit der Stadtplanung zufrieden. In diesem Bereich können Politiker also noch punkten.

Wohnungsbau ist das wichtigste Thema. (Foto: Florian Peljak)

Insgesamt aber hat die Rathauspolitik in der alljährlichen, vom Presseamt in Auftrag gegebenen Umfrage des Institus RIM-Marktforschung recht gut abgeschnitten. 59,3 Prozent finden die Arbeit des Stadtrats gut, sogar 65,6 Prozent loben Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Zu tun gibt es trotzdem noch viel, finden die 441 Befragten. Bei der Luftverschmutzung etwa, die fast die Hälfte der Münchner als besonders unangenehm empfindet. Das Thema wird allerdings ganz offenkundig von aktuellen Debatten wie der über Dieselfahrverbote befeuert. Vor einigen Jahren interessierten sich noch deutlich weniger Münchner dafür - während sich 2005, auf dem Höhepunkt der Feinstaub-Diskussion, eine bis heute nicht wieder erreichte Spitze in der Statistik befindet. Weitere wichtige Probleme sind die Kinderbetreuung und der Ausbau des Nahverkehrs, der übrigens für viele nicht gleichbedeutend mit Verkehrsberuhigung ist. Die gilt als weniger wichtig.

OB Dieter Reiter der bekannteste Rathauspolitiker. (Foto: Stephan Rumpf)

Gut schneidet das Rathaus bei den Themen Nahverkehrsangebot, Gesundheits- und Krankenhausversorgung sowie der Wirtschaftspolitik ab. Auch die Arbeit der Stadtverwaltung und die Schulen sind positiv besetzt. Weniger glorreich (unter 50 Prozent positive Bewertungen) sieht es bei der Umweltpolitik aus.

Wer alles für diese Leistungen beziehungsweise Versäumnisse verantwortlich ist, ist längst nicht jedem Münchner bekannt. Nur zwei Rathauspolitiker übersteigen beim Bekanntheitsgrad die 50-Prozent-Marke: OB Reiter als einsamer Spitzenreiter mit 86,9 Prozent sowie der Zweite Bürgermeister Josef Schmid (CSU) mit 68,8 Prozent. Die Nummer Drei an der Rathausspitze, Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD), kennen nur 45,4 Prozent. Dafür wird sie von denen, die sie kennen, als besonders sympathisch eingestuft: 78,2 Prozent mögen Strobl - fast so viele wie Reiter, der auf stolze 83,5 Prozent kommt. Schmid erreicht 56,7.

Trotz aller Probleme schneidet das Nahverkehrsangebot gut ab. (Foto: Robert Haas)

Abseits der Bürgermeisterbüros umweht Münchens Kommunalpolitiker eher der Nimbus des Unbekannten. Manuel Pretzl, seit 2017 Fraktionsvorsitzender der CSU, ist nur 16,9 Prozent bekannt, sein Pendant bei den Grünen, Florian Roth, kommt auf 16,7. Damit kann sich der Grüne glücklich schätzen, liegt er doch weit vor dem langjährigen Chef der deutlich größeren SPD-Fraktion: Alexander Reissl ist nur 9,6 Prozent der Befragten ein Begriff - sogar der FDP-Mann Michael Mattar liegt mit 9,9 Prozent darüber. Mattar besitzt schon fast ein Abonnement auf den am unsympathischsten eingestuften Rathauspolitiker. 64,9 Prozent mögen ihn nicht, bei Reissl beträgt dieser Wert 55,7 Prozent. Roth hingegen ist eher beliebt, 68 Prozent finden ihn sympathisch.

Seit der frühere Kreisverwaltungsreferent Wilfried Blume-Beyerle in den Ruhestand gegangen ist, hat die Riege der "Stadtminister" ihren Superstar verloren. Gerade einmal jeder fünfte Befragte kennt die derzeit bekannteste Referentin, Stadtbaurätin Elisabeth Merk. Es folgen Stadtschulrätin Beatrix Zurek (15,2 Prozent) und Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle (15,2). In der Beliebtheitsskala stehen die Frauen ganz oben, den Sympathiepreis gewinnt Umweltreferentin Stephanie Jacobs. Aber auch Baureferentin Rosemarie Hingerl sowie Beatrix Zurek (als Nachfolgerin des eher unbeliebten Rainer Schweppe) sind bei den Münchnern wohlgelitten.