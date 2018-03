11. März 2018, 18:54 Uhr Überraschend gestorben Trauer um Georg Angerer

Georg "Schorsch" Angerer ist am Freitag im Alter von 53 Jahren überraschend gestorben. Er war der Frontmann der Rock 'n' Roll-Band "Cagey Strings".

Von Dirk Wagner

Am Donnerstag überraschte Georg "Schorsch" Angerer noch im Rattlesnake Saloon mit einer fulminanten Version des Chuck Berry-Evergreens "Johnny B. Goode", die er dem Geschäftsführer der Münchner Country- und Rock 'n' Roll-Oase zum Geburtstag servierte. Nur einen Tag später starb der 1964 geborene Sänger und Gitarrist der Münchner Rock 'n' Roll-Band Cagey Strings unerwartet während einer Operation in einer Münchner Klinik. Mit ihm stirbt nicht nur ein Stimmungsgarant auf der Wiesn, wo er seit 1996 mit den Cagey Strings das Hacker Festzelt rockte, weil die ursprünglich angefragte Spider Murphy Gang derlei Jobs nicht mehr annahm. Mit ihm stirbt vor allem auch ein allseits geschätzter Münchner Rock 'n' Roller, den dieselbe Spider Murphy Gang übrigens in ihrem Nachruf auf deren Facebook-Seite als "Kollegen und guten Freund der Band" bezeichnet, der sich dazu entschlossen hätte, "im Rock 'n' Roll-Himmel für Stimmung zu sorgen".

Mit 14 Jahren hatte Angerer seine erste Rock 'n' Roll-Band gegründet, aus der 1982 die Cagey Strings hervorgingen. Inspiriert von Angerers Vorbild Paul Würges, dem deutschen Bill Haley also, platzierte diese Band noch Anfang der Neunzigerlahre Rock 'n' Roll-Songs im wilden Fifties-Style in den aktuellen Hitparaden: "Heute Nacht" zum Beispiel, "Tausend Mal In meinen Träumen" oder "Bossa Nova Baby". Begleitet wurden die "Verstimmten Saiten" live auch schon mal von Willy Michl oder eben von jenem bewunderten Paul Würges, der selbst Ende des vergangenen Jahres, immerhin schon 85-jährig, starb.