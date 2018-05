24. Mai 2018, 18:49 Uhr Übergriff Frau am Hauptbahnhof sexuell belästigt

Ein 20-Jähriger hat am Mittwochmorgen eine Mutter, die ein Kleinkind im Arm hatte, mehrfach begrapscht und versucht zu küssen. Die Frau wehrte sich, ihr Mann verfolgte den Angreifer schließlich, stellte ihn - und Polizisten nahmen ihn fest. Die 35-Jährige passte in der Schalterhalle am Hauptbahnhof auf die Koffer auf, während ihr Mann etwas zu essen holte. Der 20-Jährige kam auf sie zu und griff ihr unter anderem mehrfach an die Brust. Die Frau schrie um Hilfe, als ihr Ehemann zurückkam, suchten das Paar und Streifen der Bundespolizei nach dem 20-Jährigen. Nun muss er sich wegen sexueller Belästigung verantworten.