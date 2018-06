3. Juni 2018, 18:53 Uhr Überdacht und sicher Fahrradclub: Stadt soll Abstellplätze schaffen

Monatelang haben die Münchner sich über bisweilen zu Haufen getürmte gelbe Leihräder geärgert. Wenn die Causa ein Gutes hatte, dann das: Das Fehlen ordentlicher Fahrrad-Abstellplätze in der Stadt ist offenkundig geworden. Martin Glas, Vorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) München, beschreibt die Misere: "Gute, komfortable und sichere Radabstellanlagen sind überall Mangelware, besonders an Bahnhöfen." Deshalb fordert der ADFC, dass dort ebenso wie an allen verkehrswichtigen Haltestellen überdachte Radabstellanlagen errichtet werden. Die Stadt München soll nach den Vorstellungen des ADFC mit gutem Beispiel vorangehen. Attraktive Rad-Stationen mit Fahrradparkhaus und -werkstatt sowie weiteren Serviceangeboten sollten am Hauptbahnhof und am Ostbahnhof Standards setzen und danach auch an anderen Stellen verwirklicht werden.