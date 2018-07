10. Juli 2018, 18:50 Uhr Überblick Aktionen und Demonstrationen

Was am Tag des NSU-Urteils in München geplant ist

Vier lebensgroße "Werwölfe" aus Eisen und Bronze werden am Mittwoch an der Ecke Nymphenburger Straße/Sandstraße stehen. Der Solinger Künstler Rainer Opolka will mit dieser Installation ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Rassismus setzen. Opolka selbst will von sechs Uhr morgens an vor dem Strafjustizzentrum sein, um dort mit den Menschen zu diskutieren.

Potenzielle Gesprächspartner wird Opolka in großer Zahl haben. Da sind zunächst die Menschen, die sich schon seit der Nacht anstellen, um einen der raren Plätze im Saal A101 des Gerichtsgebäudes zu ergattern, in dem von 9.30 Uhr an das Urteil im Prozess gegen den "Nationalsozialistischen Untergrund" gesprochen wird. Nicht ausgeschlossen ist, dass wie bei der Prozesseröffnung wieder etliche Neonazis versuchen werden, in den Saal zu kommen. Eine eigene Kundgebung haben Rechtsextremisten bis zum Dienstagnachmittag nicht angemeldet. Das Bündnis gegen Naziterror und Rassismus hat zu einer ganztägigen Kundgebung vor dem Oberlandesgericht aufgerufen und fordert: "Kein Schlussstrich!" Beginn ist um acht Uhr mit der Verlesung der Namen der Mordopfer und einer Schweigeminute. Gegen neun Uhr wird unter anderen Arif S. sprechen, eines der Opfer des Nagelbombenanschlags an der Kölner Keupstraße. Der Einzelhändler hat während des Prozesses berichtet, er habe der Polizei schon früh gesagt, dass die Täter Neonazis gewesen seien. Doch der Polizist habe das nicht hören wollen und einen Finger auf seine Lippen gelegt. Neben zahlreichen weiteren Rednern wird auch Ibrahim Arslan sprechen, ein Überlebender des von Neonazis im Jahr 1992 verübten Brandanschlags von Mölln.

Weitere Aktionen - unter anderem ein Auftritt der Hip-Hop-Gruppe Antilopen Gang - werden im Lauf des Tages folgen, ehe sich gegen 18 Uhr ein Demonstrationszug in Bewegung setzen wird, zu dem womöglich mehrere tausend Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet werden. Die Teilnehmer ziehen am Bahnhof vorbei durch die Sonnen- und Brienner Straße zum Odeonsplatz. Dort soll um 19 Uhr vor dem Innenministerium die Schlusskundgebung stattfinden. Am Mittwoch werden viele freie Radios in Deutschland und Österreich mit einer senderübergreifenden Redaktion von den Aktionen zur Urteilsverkündung berichten, darunter auch das Münchner Radio Lora.

Das Kreisverwaltungsreferat rät Autofahrern, wegen Sperrungen und großräumiger Halteverbote den Bereich ums Strafjustizzentrum zu meiden.