25. April 2018, 18:42 Uhr Über Christian Krügel Sympathisch, engagiert, sensibel

"Ich habe Christian Krügel als sympathischen, engagierten und sensiblen Journalisten kennengelernt. Seine Leidenschaft für die klassische Musik ließ ihn zu einem profilierten Verfechter eines zweiten Konzertsaals für München werden, der - nicht nur bei diesem Thema - andere Menschen mitreißen und begeistern konnte. Ganz besonders aber habe ich das Eintreten für eine gerechte, liberale und weltoffene Stadtgesellschaft schätzen gelernt. Mit seinem Engagement im Vorstand des SZ-Adventskalenders für gute Werke hat er auch sehr konkret mitgeholfen, die Not von Menschen zu lindern."

Dieter Reiter, Oberbürgermeister

"Die Nachricht vom Tod des wunderbaren Christian Krügel war und ist noch immer ein Schock. Wir haben uns einige Male gesprochen und geschrieben. Seine Neugierde und Wärme waren in jeder Sekunde spürbar. Wie furchtbar."

Igor Levit, Pianist

"Ein Journalist alter Schule, der sauber recherchiert hat, unbestechlich war in seinem Urteil, Humor hatte, ein echter Menschenfreund und gläubiger Christ war."

Susanne Breit-Keßler, Regionalbischöfin

"Er hat in seiner Berichterstattung etwa zum geplanten Konzerthaus in München gezeigt, dass er sich auch in die bisweilen schwierige Situation von Gestaltern und Verantwortlichen hineindenken konnte. Sein Tod bedeutet einen herben Verlust für die Zeitungslandschaft."

Marion Kiechle, Kultur- und Wissenschaftsministerin

"Als Kooperations- und Interviewpartner war Christian Krügel in unserem Haus hoch angesehen. Über die Arbeit hinaus war er bei vielen Mitarbeitern geschätzt und beliebt und ein immer gern gesehener Gast. Er wird am Staatstheater am Gärtnerplatz sehr vermisst werden."

Josef E. Köpplinger, Intendant

"Wir sind tief betroffen. Christian Krügel war Initiator unserer Benefizkonzerte für den SZ-Adventskalender. Mit ihm verlieren Kultur und Gesellschaft eine wichtige Stimme sowie eine leidenschaftliche, kritische und menschenliebende Persönlichkeit."

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

"Ein exzellenter Journalist und überaus sympathischer Kollege ist von uns gegangen. Was bleibt: Schock, Trauer und die Erinnerung."

Christian Nitsche, Chefredakteur Bayerischer Rundfunk