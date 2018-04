29. April 2018, 18:50 Uhr Trotz niedriger Geschwindigkeit Motorradfahrer stirbt bei Auffahrunfall

Ein eigentlich banaler Unfall, der trotzdem ein Menschenleben kostete: Zwei Autos fuhren am frühen Samstagabend auf der Münchner Straße in Haar, dahinter ein Motorrad, besetzt mit einem 60-jährigen Mann und seiner 49-jährigen Sozia. Der Fahrer des ersten Autos bremste bis zum Stillstand, weil ihn eine große Plastikplane auf der Fahrbahn erschreckte. Das zweite Auto, ein VW Tiguan, hielt rechtzeitig an - nicht so jedoch der Motorradfahrer, er fuhr mit wahrscheinlich nicht sehr hoher Geschwindigkeit auf den Tiguan auf. Er und die Sozia wurden auf die Fahrbahn geschleudert, die Frau wurde leicht verletzt - der Mann aber starb an der Unfallstelle trotz des Versuchs der Reanimation durch den Notarzt. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.