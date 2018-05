25. Mai 2018, 18:52 Uhr Tourismus Beliebt bei Amerikanern

Im ersten Quartal registriert die Stadt 1,7 Millionen Gäste

Immer mehr Touristen kommen nach München: Für das erste Quartal 2018 meldet das Referat für Wirtschaft und Arbeit 1,7 Millionen Gäste in der Stadt, also 8,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Etwa eine Million Touristen kamen dabei aus Deutschland. Die Zahl der Übernachtungen stieg um zwölf Prozent auf 3,4 Millionen. Die größten München-Fans sind Touristen aus den USA, 141 000 Übernachtungen von ihnen wurden jedenfalls registriert. Italiener (119 000), Briten (107 000) und Russen (101 000) kommen ebenfalls gerne in die Landeshauptstadt. Auch für Gäste aus Österreich und der Schweiz ist München offenbar ein beliebtes Ausflugsziel. Gemeinsam mit den deutschen Touristen, die München besuchen, generierten sie 60,2 Prozent aller Übernachtungen im ersten Quartal.