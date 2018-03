25. März 2018, 18:56 Uhr Tipps für zwei Wochen Ferien Von wegen Langeweile

Wer die Osterferien zu Hause verbringt, auf den wartet ein volles Programm, das vom Besuch im Hallenbad bis zum Ski- oder Rodelausflug in die Münchner Hausberge reicht. Eiersuche oder Osterfeuer dürfen in dieser Aufzählung natürlich auch nicht fehlen

Von Barbara Hordych, Günther Knoll

Schwimmen auf der Welle

Sich bei freiem Eintritt in die Welle stürzen, das können Kinder und Jugendliche mit gültigem Ferienpass während der Osterferien im Cosimawellenbad. Diese Überraschung bieten die Stadtwerke München allen Schülerinnen und Schülern zu Ostern. Es reicht, den Ferienpass an der Kasse vorzuzeigen, ein Hallenbadabschnitt muss für das nasse Vergnügen nicht geopfert werden. Geöffnet ist das Bad täglich von 7.30 bis 23 Uhr.

Vier Tage - vier Museen

In vier Tagen um die ganze Welt und quer durch die Jahrhunderte reisen? Das ermöglicht das Ferienprogramm "Vier Tage - vier Museen": Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Museumspädagogischen Zentrums können die Kinder rasante Fahrzeuge, exotische Kostbarkeiten, reich ausgeschmückte Räume und Gemälde aus längst vergangenen Zeiten entdecken. Ihre Beobachtungen sammeln, zeichnen, verdichten und bewahren die Teilnehmer in einem persönlichen Reisetagebuch. Beginn ist am 3. April im Deutschen Museum Verkehrszentrum, am 4. April folgt das Museum Fünf Kontinente, am 5. April geht es in das Residenzmuseum und zum Schluss am 6. April in die Alte Pinakothek. (Anmeldung erforderlich bis 28. März unter buchung@mpz.bayern.de).

Überraschungseier

Freiwillige Helfer sucht der Zoo Hellabrunn, um seinen Tieren eine Osterüberraschung bieten zu können. Von Montag bis zum Gründonnerstag, 26. bis 29. März, gilt es, jeweils von 14 bis 16 Uhr beim Bastelprogramm des Förderkreises Spielzeug und Naschereien für Paviane, Erdmännchen, Kuba-Baumratten und die Vögel im Dschungelzelt herzustellen. Diese Präsente werden dann an Ostern in den Anlagen versteckt, damit die Tiere sie selbst suchen und auspacken. An den beiden Ostertagen gibt es außerdem im ganzen Tierpark Geschichten rund ums Ei, Kinderschminken im Giraffenhaus sowie eine Eierausstellung im Elefantenhaus.

Zwergkaninchen gibt es bei einem Besuch im Tierpark Hellabrunn zu bewundern, wo auch viele andere Osterüberraschungen warten. (Foto: Catherina Hess)

Die Welt der Dinos

Vom Ostersonntag an sind in München die Dinos los: Die Ausstellung Dino World in der Kleinen Olympiahalle zeigt die Welt, wie sie vor vielen Millionen Jahren einmal aussah. Mehr als 60 lebensgroße Dinosaurier, Skelette und Fossilien mit aufwendiger Animatronik und interaktive Stationen wie Dino-Reiten oder Kinderrallyes ermöglichen den Besuchern einen spielerischen Zugang zur Urzeitgeschichte. Die Ausstellung ist bis Sommer täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Faustische Osterspaziergänge

Das Faust-Festival greift den Osterspaziergang in verschiedenen Varianten auf. Mit dem München-Kenner Rudolf Hartbrunner geht es vom Gasteig bis zum Hildebrandhaus an der Isar entlang (31. März und 7. April, Veranstalter Stadtbibliothek). Unterhalb vom Maximilianeum startet der Hör-Spaziergang "Vergehen", die erste Oper zum Erlaufen mit Smartphone-App und Kopfhörern, eine Komposition von Mathis Nitschke für Gesang, Cello, analoge Techno-Elektronik und digitale Klangkunst zum Erlaufen. In der Innenstadt wartet auf Flaneure ein "Osterspaziergang à la Fünf Höfe", der sich gut mit dem Besuch der "Du bist Faust"-Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle verbinden lässt. In den Passagen der "Fünf Höfe" gibt es eine mediterrane Pflanzeninstallation zu besichtigen.

Afrikanisches

13 Jahre sind vergangen, seit André Heller erstmals seine Show "Afrika! Afrika!" präsentierte. Die Produktion mit ausschließlich afrikanischen Sängern, Tänzern, Bühnenkünstlern und Akrobaten wurde enthusiastisch gefeiert. 2013 kehrte "Afrika! Afrika!" zurück, wieder unter Hellers Regie. Im Januar 2018 schließlich ging die dritte Auflage des Spektakels an den Start, nun führt George Momboye Regie, Hellers langjähriger Choreograf. Am 1. und 2. April sind die letzten Vorstellungen der mitreißenden Show in München um 15 und 19.30 Uhr im Prinzregententheater zu sehen. Mit dabei ist auch Dumbo, der lebensgroße afrikanische Elefant, der in den Kreativ-Werkstätten des amerikanischen Puppenbauers Michael Curry erschaffen wurde.

Leinen los!

Noch ist das Wetter nicht ganz perfekt für einen Ausflug auf dem Wasser. Doch bis zum 1. April kann sich das ändern. An diesem Tag startet die Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt auf dem Ammersee und auf dem Starnberger See in die Saison 2018, und auch ohne den Sprung ins Wasser kann eine solche Schifferlfahrt ein Vergnügen sein. Für Familien gibt es Ermäßigungen: In Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen fährt das erste eigene Kind beziehungsweise Enkelkind von sechs bis 17 Jahren zum Kinderpreis (in der Regel die Hälfte des regulären Fahrpreises), alle weiteren eigenen Kinder oder Enkel zahlen nur je einen Euro. Kinder unter fünf Jahren fahren kostenlos.

Erstmals in diesem Jahr stechen die Schiffe der Bayerischen Seenschifffahrtsgesellschaft am Ostersonntag in See. (Foto: Georgine Treybal)

Flammen gegen den Winter

Nach diesem Winter hat der alte Brauch mehr denn je seine Berechtigung: Mit dem "Ostermobrenna", bei dem auf einem großen Holzstoß eine Strohpuppe verbrannt wird, sollen Schnee und Kälte vertrieben werden. Der Burschenverein Eching im Landkreis Freising pflegt diese Tradition. Am Karsamstag sorgt er von 18 Uhr an auf der Wiese neben dem Seeparkplatz an der Garchinger Straße für das leibliche Wohl der Besucher, bevor bei Einbruch der Dunkelheit das riesige Feuer entzündet wird. Ähnliche Osterfeuer brennen zum Beispiel auch in Olching am Volksfestplatz, Toni-März-Straße 1 (19 Uhr), in Alling am Sportplatz Biburg am Holzkirchner Berg, Parsberg-Straße (19 Uhr), und in Emmering am neuen Friedhof (19.30 Uhr).

Osterfeuer sollen den Winter vertreiben, in Eching veranstalten die Burschen eine besonders imposante Feier. (Foto: Marco Einfeldt)

Die letzten Schwünge

Einen solchen März haben Wintersportfans schon lange nicht mehr erlebt. Zuletzt schneite es fast täglich in den Bergen. Ob am Brauneck, im Spitzingseegebiet, am Sudelfeld oder in Garmisch, die Pisten und auch die Loipen sind fast überall in gutem bis sehr gutem Zustand. Und es soll nicht bedeutend wärmer werden in den nächsten Tagen, was bedeutet, dass die weiße Unterlage auch noch einige Zeit halten wird. Die Lifte können also aller Voraussicht nach bis zum Saisonfinale am Sonntag, 8. April, laufen. Nachdem auch die Tage länger werden, reicht für manche schon eine Halbtageskarte, um das weiße Vergnügen noch einmal ausreichend zu genießen.

Spielerische Naturkunde

Die verschiedenen Knöpfe, die Hörer für Geschichten und die zahlreich aufblinkenden Lichter ziehen jedes Kind in ihren Bann: Im Museum Mensch und Natur lernen die jungen Besucher (und ihre erwachsenen Begleitpersonen), welche Samen zu welchen Bäumen gehören, dass das Schnabeltier Eier legt und trotzdem ein Säugetier ist, wie groß die höchsten Bäume sind und dass ein Känguru schneller als ein Nashorn laufen kann. Jetzt eröffnete in den Räumen in Schloss Nymphenburg die Sonderausstellung "Bayerns Ureinwohner - Pflanzen und Tiere unserer Kulturlandschaft". Bis 30. Juni informiert die Schau über die Entstehung von Wiesen, Äckern, Wald und Moor, welche Tier- und Pflanzenarten sich an die speziellen Lebensräume angepasst haben und wie wir sie bewahren können. Jeden Freitag um 15.30 Uhr gibt es eine Familienführung. Am 6. April steht sie unter dem Motto "Steine erzählen Geschichten - Kieselsteine & Co.".

Ostern unter dem Olympiaturm

Wem am Ostersonntag im Olympiapark Hasen begegnen, der braucht keine Angst zu haben, einem Aprilscherz aufzusitzen. Beim Osterfest im Olympiapark gibt es von 11 Uhr an viele Aktionen und Musik speziell für Familien. Der Eintritt ist frei. Glücksrad, Fahrgeschäfte und eine Mini-Eisenbahn gehören ebenso zum Programm wie das Bemalen riesiger Ostereier und eine Kinderzaubershow. Natürlich gibt es auch Schoko-Osterhasen und -eier.

Riesige Eier können Kinder beim Osterfest im Olympiapark mit Farben fantasievoll bemalen. (Foto: Robert Haas)

Frühlingsbummel

Ihren Ostermarkt verstehen die Tölzer als Frühlingsboten. Der Tölzer Markt lockt dieses Jahr bis zum 2. April in die historische Marktstraße, wo an rund 35 Hütten kunstvoll verzierte Ostereier und traditionelle Palmbuschen, handgeflochtene Körbe und viele andere Schmuckstücke sowie Naturprodukte warten. Und für die jüngsten Marktbesucher dreht sich das Karussell, im Kinderprogramm kann unter Anleitung gemalt und gebastelt werden. Abgerundet wird das Marktangebot von kulinarischen Schmankerln. Der Markt ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet, an Karfreitag bleiben die Hütten geschlossen.

Fliegende Hasen

Eine große Ostereiersuche ist für junge Besucher am Ostermontag, 2. April, im Besucherpark des Münchner Flughafens angesagt, dort soll der Osterhase im Landeanflug sein. Von 11 bis 17 Uhr gibt es dort Spiel, Spaß, Osterbasteln und weitere Attraktionen wie eine Hasen-Rallye. Kinder können an diesem Tag kostenlos an den Rundfahrten über die Vorfelder teilnehmen. Die Eltern fahren zu einem ermäßigten Preis mit.

Markt der Sinne

Kunst, Handwerk und Lifestyle findet man auf dem "Markt der Sinne", der am Osterwochenende vom 31. März bis 2. April auf der Praterinsel auf der Münchner Isar stattfindet. Mehr als 90 Aussteller zeigen ihre kreativen Arbeiten und bieten hochwertiges Kunsthandwerk sowie Schmankerl an. Im Rahmenprogramm gibt es Livemusik, Vorführungen und Workshops zum Mitmachen. Besonders Kinder sind da gefragt bei Origami, Schmieden und Filzen. Weil auch die Gewölbehallen genutzt werden, bleibt es in jedem Fall trocken. Geöffnet ist täglich von 11 bis 19 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro, Kinder bis 13 Jahre sind frei. Dazu bietet sich ein Spaziergang an der Isar an.