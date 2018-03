12. März 2018, 18:54 Uhr Tierpark Hellabrunn Pünktlich zum Frühling erwacht

Braunbärin Olga ist wieder fit

Kurz nach dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März erwacht auch die Braunbärin Olga im Tierpark Hellabrunn aus ihrem Winterschlaf. Die Bärin sei in körperlich guter Verfassung, meldet der Zoo. Ihr Fell glänze, die Augen blickten wach. Ihr Winterquartier in der Höhle hat sie am vergangenen Sonntag zum ersten Mal seit mehr als fünf Monaten verlassen. Olga muss sich erst langsam wieder an ihr aktives Leben gewöhnen. Dank eines Fettpolsters nämlich können Braunbären mit einem verlangsamten Herzschlag und verringerter Atmung bis zu sechs Monate ohne Nahrung überleben. Die Körpertemperatur wird dabei nur minimal gesenkt. Seit Oktober also hat Olga nichts mehr gegessen. Deshalb besteht der Speiseplan erst einmal aus vegetarischer Kost. Ihre Pfleger haben ihr gut verdauliche Obst- und Gemüsesorten wie etwa Karotten, Paprika, Gurken und Äpfel bereitgestellt. Mit ihren 41 Jahren gehört Olga zu den ältesten, in einem Tierpark lebenden Braunbären in Europa. Im Winter 1976 kam sie in Russland zur Welt. Im Herbst 1977 siedelte sie nach München über und lebt seitdem in Hellabrunn, ein Leben in Freiheit kennt sie nicht.