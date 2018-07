12. Juli 2018, 19:02 Uhr Therapie gegen Stress Endlich durchatmen

Eintauchen in den Wald mit allen Sinnen: Irmi Baumann (vom Baum verdeckt) mit ihrer Gruppe im Perlacher Forst.

Naturcoach Irmi Baumann zeigt, wie man gegen Burn-out, Bluthochdruck und andere Leiden vorgehen kann. Dafür nutzt sie eine japanische Therapieform - mitten im Wald.

Von Franziska Gerlach

Am frühen Abend schickt die Sonne ihre letzten Strahlen durch die Wipfel der Fichten, hinab zu den Münchnern, die mit geschlossenen Augen an Baumstämmen lehnen. Irgendwo klopft ein Specht, unter den nackten Fußsohlen kitzelt das Moos. Und als man es gerade halbwegs geschafft hat, das dumpfe Dröhnen der Autobahn auszublenden, die unweit des Forstenrieder Parks nach Garmisch-Partenkirchen führt, sagt Irmi Baumann: "Wenn ihr so weit seid, könnt ihr euch langsam aus der wohligen Hülle der Meditation lösen."

Nur für Abonnenten Lesen Sie die besten Reportagen, Porträts, Essays und Interviews der letzten Wochen. Hier geht es zu allen SZ-Plus-Texten.

Die Gruppe, zwei ...