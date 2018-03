12. März 2018, 18:54 Uhr Thema des Tages Sir Peter Jonas Verblüffend Modernes

Unter der Intendanz von Sir Peter Jonas erweiterte sich das Repertoire der Bayerischen Staatsoper in alle Richtungen. Der geistreiche Brite, der Generaldirektor der English National Opera in London war, bevor er 1993 nach München kam, setzte einen Fokus auf Barockopern, meist in verblüffenden, für München sehr modernen Inszenierungen. Zudem schmücken seine Amtszeit 14 Uraufführungen. Die Hochkultur allen zugänglich zu machen, war ihm dabei ebenfalls ein wichtiges Anliegen, er setzte sich verstärkt für das Projekt "Oper für alle" ein, das bis heute existiert, und öffnete mit Cornel Franz zusammen mit dem "Festspiel+"-Programm die Opernfestspiele für neue Formen und neues Publikum. Von 1998 an stand ihm Zubin Mehta als vom Staatsorchester geliebter Generalmusikdirektor zur Seite.