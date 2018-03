12. März 2018, 18:54 Uhr Thema des Tages Kent Nagano Populäre Uraufführungen

Die einzige Frau, die jemals eine führende Position an der Bayerischen Staatsoper inne hatte, fällt in die Zeit Kent Naganos - es war Ulrike Hessler. Als Nagano 2006 als künstlerischer Gesamtleiter und Generalmusikdirektor in München antrat, standen ihm in der Direktion Roland Schwab und Hessler bei. Hessler wechselte, nachdem die Trias 2008 von Nikolaus Bachler als Intendant abgelöst wurde, als Intendantin an die Semperoper Dresden. In München ging nach diesem Intermezzo die Männerherrschaft weiter. Nagano legte einen Fokus auf das, was er am besten konnte, die frühe Moderne und das Zeitgenössische, dirigierte populäre Uraufführungen von Wolfgang Rihm oder Jörg Widmann und leitete Neuproduktionen, etwa Alban Bergs "Wozzeck" oder Olivier Messiaens "Saint François d'Assise".