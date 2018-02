28. Februar 2018, 22:05 Uhr Thalkirchen Winter im Büro

Die Kälte in München hinterlässt Spuren: Bei dem einen platzen Rohre im Keller, beim anderen versagt die Heizung. Die Heizung im alten Sozialbürgerhaus an der Plinganserstraße 150 jedenfalls mag, so die Auskunft des Sozialreferats, dieser Tage nicht so recht warm werden. Bei drei Grad in einigen Büroräumen lässt es sich nun mal nicht gut arbeiten. Auch in den anderen Büros sei es mit sieben bis 16 Grad zu schattig, wenn es draußen ordentlich Minusgrade hat, erklärt das Referat. Deshalb bleibt das Sozialbürgerhaus in Thalkirchen zunächst bis Freitag geschlossen.

Im neuen Teil des Gebäudekomplexes ist es allerdings warm, und da arbeiten die, die unbedingt müssen. Wie es für die Mitarbeiter des Sozialbürgerhauses in den nächsten Tagen weitergeht, ist noch unklar. Man tue, so die Stadt, alles, damit die Heizung bald wieder ganz funktioniere. Für Notfälle steht auf jeden Fall das Sozialbürgerhaus Sendling-Westpark zur Verfügung, es ist über die Telefonnummer 233-9 68 09 erreichbar.