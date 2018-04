4. April 2018, 18:51 Uhr Tempo 30 statt Radwegen Lächeln bis zuletzt

Radler auf der Rosenheimer Straße haben es weiter schwer

Von Andreas Schubert

Verkehrsberuhigung auf Münchner Art: Seit August 2017 gilt auf der Rosenheimer Straße zwischen Orleansstraße und Rosenheimer Platz Tempo 30. Das hat viele Autofahrer, trotz mancher Kontrollen, bisher herzlich wenig interessiert. Auch wenn die Tempo-30-Schilder am Straßenrand kaum zu übersehen sind, sollen seit Mittwoch vier sogenannte Dialog-Displays die Automobilisten zum Einhalten des Tempolimits bewegen. Halten sie es ein, sagt das Display, von dem herab ein lächelndes Mädchen mit den Zeigefinger auf die Fahrer zeigt, "danke" in grüner Schrift. Wer zu schnell ist, wird zwar weiterhin von dem Mädchen angelächelt, bekommt dann aber ein deutlich rotes "langsam" (ohne Ausrufezeichen) zu lesen.

Die Displays sind die letzte Maßnahme zur Umsetzung des Verkehrsversuchs Tempo 30. Bereits vorher hat die Stadt die Einmündungen von Rosenheimer Straße und Orleansstraße stadteinwärts sowie von Rosenheimer Straße und Balanstraße stadtauswärts umgebaut, die Radweg-Enden und Einfädelbereiche für den Radverkehr markiert, sage und schreibe einen ganzen Auto-Stellplatz östlich der Einmündung der Balanstraße geopfert, um ihn in eine Fahrrad-Abstellanlage umzuwandeln und die Ampel-Querung an der Pariser Straße mit vergrößerten Fußgängerfurten umgestaltet. Jetzt schaut das Planungsreferat, ob das alles etwas bringt und will das noch heuer im Stadtrat berichten.

Das Tempolimit soll die Radfahrer schützen, für die es an dem rund 600 Meter langen Straßenabschnitt keinen Radweg gibt. Separate Radstreifen waren im Stadtrat nicht gewünscht, sondern eben nur das Tempolimit. Wie sich die jetzige Regelung in der Praxis bewährt, war auch am Mittwoch wiederholt zu beobachten. Wenn - wie so oft - ein Lieferwagen die rechte Spur blockiert oder ein Auto rückwärts einparkt, müssen die Radler auf die Mittelspur ausweichen, was zu gefährlichen Situationen führt: Denn Autofahrer beschleunigen oft erst recht, um schnell noch am langsamen Fahrrad vorbeizukommen. Der Radler auf dem Bild mag sich wohl auch "danke" gedacht haben, dafür, dass er es ohne Unfall auf die Mittelspur geschafft hat. Ob er dabei wie das Display-Mädchen gelächelt hat, ist auf der Aufnahme nicht zu sehen.