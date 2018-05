4. Mai 2018, 17:35 Uhr Täterermittlungen Wenn Partybilder helfen, Tatverdächtige zu finden

Die Software für biometrische Gesichtserkennung arbeitet immer effizienter.

Die Münchner Polizei konnte in diesem Jahr bereits 78 zuvor unbekannte Tatverdächtige identifizieren. Vergangenes Jahr waren es insgesamt 95.

Bedenken wegen mangelnden Datenschutzes haben die Ermittler keine.

Von Thomas Schmidt

Bei der Fahndung nach Verbrechern setzt die Polizei immer stärker auf biometrische Gesichtserkennung. Die verwendete Software arbeitet von Jahr zu Jahr effizienter, und den Ermittlern steht immer mehr Bildmaterial zur Verfügung. Allein in den ersten Monaten 2018 haben Spezialisten des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) 78 zuvor unbekannte Tatverdächtige durch diese Methode identifiziert. In fünf bis zehn Jahren, prophezeit Bernhard Egger, werde die Gesichtserkennung für die Polizeiarbeit so wichtig sein wie Fingerabdrücke oder DNA-Spuren. In den kommenden Monaten will der Leiter der Fahndungsabteilung Cybercrime nun eine weitere Datenbank aufbauen.

Die Technik ist komplex, das Prinzip simpel: Gelangt die Polizei an ein Foto oder ein Video, das einen unbekannten Tatverdächtigen zeigt, speist ein Beamter das Bild im Computer ein. Eine speziell hierfür entwickelte Software nutzt einen Algorithmus, um definierte persönliche Merkmale zu vermessen: den Abstand der Augen, die Länge der Nase, die Form der Wangenknochen, die Breite der Lippen und vieles mehr. Das Programm legt automatisch ein Raster mit Messpunkten auf das Gesicht des Verdächtigen und erstellt so eine individuelle Formel. Diese Formel wird anschließend mit einer Datenbank des Bundeskriminalamts abgeglichen, in der derzeit rund 5,2 Millionen Bilder von 3,5 Millionen Straftätern gespeichert sind, also von Kriminellen, die bereits erkennungsdienstlich erfasst wurden.

Laut Egger dauert es nur fünf Minuten, dann spuckt das System 200 Vorschläge aus: Bilder von bekannten Verbrechern, deren individuelle Formel zu jener des Verdächtigen passt. Diese Vorschläge muten häufig skurril an, denn für die Software spielen offensichtliche Unterschiede wie Geschlecht, Hautfarbe und Alter keine Rolle. Unterschiede, die jeder Mensch auf den ersten Blick erkennt, der Computer aber nicht sieht. Die Software hingegen wertet allein messbare und unveränderliche Merkmale wie den Augenabstand aus. Der Vorteil daran: Durch eine neue Haarfarbe, einen Bart oder gebräunte Haut lässt sich das System nicht überlisten.

Der Computer fällt keine Entscheidung, er präsentiert nur Vorschläge. Ein Experte des LKA vergleicht anschließend jedes der 200 Bilder mit dem seines unbekannten Verdächtigen. Ist der bereits registriert, "dann finden wir ihn auch", sagt Egger selbstsicher. Tatsächlich nimmt die Zahl der Treffer rasant zu. Die Kriminaler aus München nutzen die Methode seit Juni 2008. In diesem und im Folgejahr konnten sie damit gerade mal sieben Verbrecher identifizieren. 2011 waren es 37, im Jahr 2017 dann 95. Nun waren es Anfang Mai bereits 78. Tendenz steigend.

Dass die biometrische Gesichtserkennung für die Ermittler immer wichtiger wird, hat drei Gründe. Erstens: Die Software wird besser. Weniger Suchläufe führen zu mehr Treffern. Je zuverlässiger das System arbeitet, desto häufiger setzen es die Beamten auch ein.

Zweitens: Die Flut an Bildern schwillt stetig an. Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum nimmt zu, immer mehr Opfer oder Zeugen fotografieren Täter mit ihrem Smartphone. Oder die Ermittler finden Fotos eines Tatverdächtigen auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. Das bedeute jedoch nicht, dass Fahnder auf gut Glück das Internet durchforsten, betont Egger. Er nennt ein praktisches Beispiel: Die Polizei erwischt einen Drogenkonsumenten und will dessen Dealer festnehmen. Der Kunde kennt den echten Namen seines Händlers nicht, hat aber dessen Whatsapp-Profilfoto auf dem Handy. Dieses Foto können die Ermittler nun mit der Datenbank des Bundeskriminalamts abgleichen, denn sie haben einen konkreten Verdacht gegen eine konkrete Person.