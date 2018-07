10. Juli 2018, 18:50 Uhr SZenario Süßholz und Späßchen

Dieter Reiter setzt beim Kulturempfang politische Spitzen

Von Susanne Hermanski

Das Filmfest ist vorbei und trotzdem wird noch viel geschauspielert in München. Zum Beispiel vom Oberbürgermeister, auf seinem höchst eigenen Kulturempfang am Montagabend. Der mimt Empörung und sagt zu seinem Kulturreferenten: "Lieber Hans-Georg Küppers, wie ich kürzlich anlässlich der Eröffnung des Filmfests, bei dem du mich freundlicherweise vertreten hast, aus der Zeitung erfahren habe, hast du angeblich in deiner Ansprache etwas den politischen Anstand vermissen lassen. Und das unserem Ministerpräsidenten gegenüber, und auch noch in dessen Anwesenheit. Unfassbar. Ein Affront ..."

Da sei er schon froh, säuselt Reiter, der ja sonst nicht gerade zum Süßholzraspeln neigt, dass er heute persönlich - und ganz allein zuständig sei für den Empfang - ohne Beteiligung der Staatsregierung. "Schon wegen dieser Alleinzuständigkeit ist heute die Gefahr eher gering, dass jemand aus der Staatsregierung hier verkündet, den Etat deines Kulturreferats, Hans-Georg - um beispielsweise drei Millionen Euro - aufstocken zu wollen. Schade eigentlich ...", sagt Reiter. Denn just mit einer solchen überraschenden Finanzspritze fürs Filmfest hatte Söder die Stadt jüngst gehörig unter Zugzwang gebracht.

Im illustren, sommerwonnigen Publikum lachen trotzdem nicht alle über die weiteren Späßchen des Bürgermeisters. Denn Geld, meint er, sei ja gar nicht das vordringliche Problem dieser Szene von Museumsdirektoren, Verlags- und Theaterleuten. "Der Kultur in München geht es gut. Sehr gut sogar", sagt der OB - und kennt dabei den alten Schauspielerwitz wohl nicht, den Axel Milberg gern an Abenden wie diesem erzählt. Sagt der Arzt dem Schauspieler: "Sie haben nur noch drei Monate zu leben." Sagt der Schauspieler: "Sie sind gut. Wovon bloß?"