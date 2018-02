15. Februar 2018, 18:55 Uhr SZenario 800 Kilo

Einen Tisch gibt nur auf, wer pleite geht: Am Mittwoch speisen die Gäste im Franziskaner Unmengen Fisch - und machen Geschäfte

Von Philipp Crone

Wenn jemand wie Franz-Georg Strauss ein Gesicht macht, als würde er gleich eine schöne Überraschung erleben, dann muss das ein besonderer Abend sein. Der Sohn von Franz Josef Strauß betritt am Mittwochabend den Franziskaner zum Fischessen der Wirte-Familie Reinbold und hat beinahe etwas kindlich Verzücktes im Blick. Einer, der in München und Bayern nahezu jeden Empfang kennt, warum ist der fasziniert von diesem Abend?

Es ist schon ein Schauspiel, wenn pünktlich um 18 Uhr von allen Eingängen die Damen und Herren in Trachtenjanker und Dirndl das Restaurant fluten. Manche etwas gehetzt, dass sie auch ja ihre Plätze finden und haben. Denn obwohl es 800 Plätze gibt, sind die so begehrt seit nunmehr 52 Jahren, dass selbst etablierte Unternehmer wie Thomas Haffa sehr konzentriert und leicht nervös wirken, ehe sie an ihrem Platz angelangt sind. Eduard Reinbold steht am Eingang und sagt: "Es ist immer eine Überraschung, wer dann am Abend alles da ist." Einige Politiker würden heute allerdings nicht mehr aus Passau anreisen, so viel weiß er. Und Strauß sagt: "Mein Vater war nach dem Auftritt bei der CSU in Passau immer sehr geschafft und kam dann nicht mehr zum Fischessen hier her." Wobei er ansonsten oft im Franziskaner war; das Gasthaus mutierte manchmal zum Nebenamtssitz. Am Mittwoch sitzt der Schönheitschirurg Werner Mang an seinem Stammtisch, er hat eine Männerriege um sich geschart, deren Nasen sich auffallend ähneln.

Es ist beim Fischessen ein wenig wie auf dem Oktoberfest: Die Tische sind reserviert, "die Gäste gehen ja schon fast blind rein", sagt Reinbold, und es ändere sich nur etwas, "wenn einer gestorben ist oder pleite gegangen". Während also die ersten Kübel mit Ruinart Rosé vorbeigetragen werden und die ersten Gerichte - insgesamt werden laut Reinbold 800 Kilo Fisch verspeist -, steht Tischherr Max Dietl vom Modehaus Dietl im Studentensaal des Restaurants und dirigiert seine Gäste auf die Plätze. Zum Beispiel Strauß, der sagt: "Die Münchner lassen keine Gelegenheit aus, um die Wiesn zu verlängern."

Auch die wohl dienstälteste Gesellschaftfotografin Europas, die 99 Jahre alte Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein, ist gekommen und posiert zwei Räume weiter. Zunächst einmal ist es für den Gast wichtig, dass er beim Fischessen im Franziskaner dabei ist. Wenn er das geschafft hat, dann geht es ans Netzwerken. Eingehüllt in einen Fisch-Smalltalk (den Waller oder doch den Saibling?) knüpfen hier die Münchner Unternehmer Kontakte. So ruft Dietl Thomas Haffa am Nebentisch ein fröhliches "Tommi!" zu, während der Waller schon serviert wird. Schunkel-Musik tröpfelt aus dem Gartensaal, ganz oktoberfestlich, und wer nicht in ein Gespräch verwickelt ist, das standardmäßig mit "Wie war's beim Skifahren?" beginnt, der sieht sich um, wo vielleicht ein lohnenswerter Herr oder eine Dame sitzen, mit dem oder der man nach dem Hauptgang mal rein zufällig ins Plaudern geraten könnte.

Strauß, wie Haffa Medienunternehmer, hat nach einem ausgiebigen Begrüßungsrundgang am Tisch von Dietl Platz genommen. Er ist, wie auch der Gastgeber Dietl, schon 20 Mal am Aschermittwoch hier gewesen. In der Zeit hat er sich von einem, der netzwerken möchte, zu einem entwickelt, mit dem man netzwerken möchte. Er sagt: "Das ist sie, diese besondere Münchner Mischung aus Freundschaft, Geschäft und Spaß."