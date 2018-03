12. März 2018, 18:54 Uhr SZenario In drei Minuten zum hohen C

Bei der Premiere von Giuseppe Verdis "Les Vêpres siciliennes" muss Ersatz-Tenor Leonardo Caimi mitten im Stück einspringen

Von Rudolf Neumaier

Bricht sich ein Fußballer das Schienbein, warten auf der Ersatzbank schon zwei Auswechselspieler, die auf seiner Position weiterkicken können. Bei Opernsängern verhält es sich etwas anders. Ihr Verletzungsrisiko mag halb so gering sein, der Job auf der Bühne aber wirkt mindestens doppelt so anstrengend wie der eines Mittelstürmers. Fällt einer mitten in der Aufführung aus, wird's kompliziert. Nikolaus Bachler hat vorgebaut. Für die Premiere von Giuseppe Verdis "Les vêpres siciliennes" in seinem Nationaltheater holte der Staatsintendant vorsichtshalber Ersatz. Es ist nicht so, dass Bachler vor Premieren mit dem Fieberthermometer von Solistengarderobe zu Solistengarderobe läuft und kontrolliert, welche Sänger gesundheitliche Probleme bekommen könnten. Doch wenn einer seiner Stars anmeldet, er verspüre ein leichtes, aber bedenkliches Ziehen in der Kehlkopfgegend, muss der Staatsopern-Chef dringend Vorkehrungen treffen.

So sitzt also am Sonntagabend der Tenor Leonardo Caimi in den Katakomben des Nationaltheaters. Er verfolgt von einer Garderobe aus am Bildschirm das Geschehen auf der Bühne, dreht Däumchen und freut sich der Darbietungen, die der Regisseur Antú Romero Nunes inszeniert hat. Leonardo Caimi, ein 42-jähriger Kalabrier, der aussieht wie ein 24-Jähriger, war Ende vergangener Woche von Nikolaus Bachlers Büro angerufen worden. Ob er sich nicht vorstellen könnte, als Ersatzmann anzureisen. Bryan Hymel, der die Heldenpartie des Henri in der Sizilianischen Vesper bestreiten sollte, fühle sich nicht hundertprozentig fit.

Die amerikanische Sopranistin Rachel Willis-Sørensen wurde als Hélène gefeiert - hinter ihr der Bariton George Patean (links außen) und der applaudierende Tenor Bryan Hymel, der Probleme mit der Stimme bekam. Tapfer spielte er bis zum Schluss durch und bewegte den Mund, während sein Ersatzmann sang. (Foto: Robert Haas)

Klar kam Caimi. Wer würde zögern, wenn München ruft? Die Partie des Henri kennt er, er hat sie im November in Frankfurt gesungen. Und er machte am Freitag die Generalprobe mit, da wurde die Erstbesetzung schon ein wenig geschont.

Nun sitzt er da also am Sonntagabend und schaut sich die Oper an. Dass Bryan Hymel mittendrin in einer Szene mit seiner Geliebten Hélène von der Bühne eilt, fiel Caimi nicht weiter auf. Doch plötzlich klopft es an seiner Tür: "Herr Caimi, bitte kommen Sie auf die Bühne. Herr Hymel kann nicht mehr." Drei Minuten später steht Caimi hinter einem Notenpult neben dem Proszenium und singt und singt und singt. Vor 2100 Zuschauern. Danach wirkt er etwas mitgenommen von diesem Erlebnis. Es sei "crazy, funny, scary" - verrückt, lustig und unheimlich. Er schickt noch ein "terrible", schrecklich, hinterher. Denn er hatte nicht einmal Zeit zum Einsingen. Und das bei dieser Partie! Sie treibt die Tenöre hinauf zum hohen C. Eine schwerere Tenor-Partie als die des Henri sei ihm in Verdis Opern noch nicht untergekommen.

"Heute bekam unser Publikum zwei Tenöre fürs Geld", sagt Nikolaus Bachler bei der Premierenfeier. Er hat leicht scherzen. Vor einigen Jahren wurde der Wiener Operndirektor Ioan Holender ausgebuht, weil er in Wagners "Walküre" einen angeschlagenen Wotan auf die Bühne schickte - Holender hatte nicht rechtzeitig für Ersatz gesorgt. Die Walküre lief, tatsächlich hatte Wotan im zweiten Aufzug einen Frosch im Hals. Ein Ersatz-Wotan musste erst angerufen werden - er befand sich gerade am Wiener Westbahnhof beim Pizzaholen und war nicht unbedingt auf eine Wagner-Oper eingestellt.

"Verrückt, lustig, unheimlich": Leonardo Caimi mit einer begeisterten Zuschauerin, die ihn bei der Premierenfeier beglückwünschte (Foto: Robert Haas)

Nikolaus Bachler moderiert den Sängerwechsel charmant ab. "Da sieht man, dass wir Menschen sind und keine Maschinen."