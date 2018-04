20. April 2018, 18:56 Uhr SZenario "Frag Kalle, ich würd's machen!"

Luca Toni Bayern-Coach? Ein Abend mit dem Ex-Spieler und Karl-Heinz Rummenigge

Von Philipp Crone

Ist das zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Luca Toni jetzt ein Duell? Oder doch ein Duett? Das wird am Donnerstagabend erst am Ende klar. Auf der Bühne sitzt links Rummenigge, 62, Präsident des FC Bayern und als Spieler drei Jahre in Italien bei Inter Mailand aktiv, und rechts Luca Toni, 40, mittlerweile ausgebildeter Trainer und als Spieler drei Jahre beim FC Bayern aktiv. Eingeladen hat das italienische Kulturinstitut in München in der Reihe "Anders miteinander". An diesem Abend geht es vor 300 meist italienischen Zuhörern im Künstlerhaus um den Vergleich der beiden benachbarten Fußballnationen, und eben um die Frage nach Duell oder Duett.

Zunächst referieren die Akteure, getrennt von Sport-Moderator Bruno Longhi, der Rummenigge schon zu seiner Zeit von 1984 bis 1987 in Mailand kennenlernte. Ein langsames Warmwerden beginnt, Toni und Rummenigge schauen geradeaus irgendwo an die Rückwand des Saales, irgendwie ins Nichts, wie man das aus TV-Spielerinterviews kennt. Rummenigge spricht ein derart elegant fließendes Italienisch, dass man sich fragt, warum er dann doch zunächst leicht rot wird bei den ersten Antworten, er wirkt wie ein vollendeter Kosmopolit, während Toni im karierten Anzug und leicht schiefem Grundgrinsen noch immer aussieht, als wüsste er jetzt schon, wo gleich der Ball landet, um ihn ins Tor zu schießen. Die einfachen Übungen sind die Turniere der Vergangenheit. Rummenigge verteilt Lob nach Italien. Die WM hätte man 1990 in Rom doch auch deshalb gewonnen, weil so viele Spieler wie Kohler, Matthäus, Völler oder Klinsmann in der damals besten Liga gespielt hätten, der italienischen Serie A - "wie heute die Premier League". Nach der Schmach der Nichtqualifikation zur WM 2018 habe Italien jetzt aber wieder eine gute Entwicklung genommen, sagt er, Beispiel Neapel, das einen offensiven Fußball spielt. Und nach einer Nettigkeit zum Mann in Karo, "Luca und Franck Ribéry haben den Verein wieder erstarken lassen", wird Rummenigge aber kritisch. Dass Italien so schlecht im Fußball dastehe, habe unter anderem mit den veralteten Stadien zu tun. Und wenn sich Familien wegen einiger Fans nicht mehr trauen, zum Fußball zu gehen, sagt Toni, dann laufe auch etwas falsch.

In Deutschland gehören die Stadien den Vereinen, in Italien den Kommunen, sagt Rummenigge, und da die Kommunen kein Geld haben, sind die Arenen marode. Toni, der nun auch eine Trainerlizenz hat, sieht vor allem, dass Trainer ausgebildet werden müssten und die Integration von Spielern aller Nationen in Deutschland viel besser funktioniere als in Italien, "da hatten wir nur Balotelli". Und auf die Frage aus dem Publikum, wann Toni denn nun die Bayern trainieren werde, sagt Toni: "Frag Kalle, ich würd's machen!" Gelächter und Jubel im Saal. Und Kalle? Der wirft die Stirn in Falten und sagt: "Da müssen wir uns aber anstrengen." Es ist dann doch kein Duell, es ist auch kein Dozieren mehr am Ende, es ist aber auch kein Duett, die beiden reden für sich. Zuletzt schaut Rummenigge dann aber doch dankbar nickend rüber, als Toni sagt, wie sehr er hofft, dass die Bayern jetzt Real in der Champions League besiegen, weil die ja vorher Turin rausgeworfen haben.