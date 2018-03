25. März 2018, 17:16 Uhr Szenario Ein kleines bisschen mutiger

"Grandios" - die Premiere von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" vor 1500 Gästen

Von Philipp Crone

Solomon Gordon erlebt am Sonntagnachmittag ein Abenteuer. Zwar nicht mit meterhohen Wellen und Schwertkämpfern wie in seiner Rolle als Jim Knopf auf der Leinwand, aber doch mit beeindruckenden Momenten. Der Zwölfjährige aus London steigt um kurz nach ein Uhr aus einer Limousine vor dem Mathäser-Kino und sieht auf das, was kommt: roter Teppich, Fans, Fotografen, Geschrei. Er bleibt stehen. Henning Baum, der wuchtige Lukas-Darsteller, schaut runter zu ihm, lächelt mit dem rechten Mundwinkel und drückt Gordon sachte auf den Teppich. Geht auch dieses kleine Abenteuer gut aus? Und was passiert in den nächsten zwei Stunden mit den vielen Premierengästen, die etwa so alt sind wie der Hauptdarsteller?

Die Szenerie bei der Premiere von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" hat nichts von Lummerland, es erinnert eher an die wuselige Welt von Mandala. Den Gesichtsausdruck, den Gordon im Film so oft hat, wenn er mit großen Augen etwas Neues entdeckt, das haben hier die jungen unter den 1500 Premierengästen. Sie sehen etwa Henning Baum live, der mit Braunbärstimme erklärt, wie wichtig das Vorlesen ist, "für den, dem vorgelesen wird, und den, der vorliest". Da entstehen Fantasien, Träume.

Produzent Christian Becker hat an diesem Filmprojekt seit 17 Jahren gearbeitet. Constantin-Chef Martin Moszkowicz sagt: "Das, was Christian hier geschafft hat, ist grandios." Einen Film über eine Geschichte, die jeder kennt, bislang etwa als Hörspiel oder als Buch. "Eine klassische Heldenreise", sagt Baum. "Man lernt in diesem Abenteuer, dass es wichtig ist, mutig zu sein, und sich zu trauen, das Vertraute zu verlassen." Zu dem Zeitpunkt hat sein Film-Kumpel Gordon längst die Hände in den Hosentaschen und genießt den Auftritt. Er lächelt von Kamera zu Kamera, während Baum sagt: "Wenn wir in der Gemütlichkeit verharren, droht uns die Verzwergung." Ein Satz, den Jim-Knopf-Schöpfer Michael Ende auch in eine seiner Geschichten so hätte schreiben können.

Schauspieler Michael Bully Herbig, der gerade an seinem Film "Ballon" arbeitet, war Kreativ-Produzent bei diesem Projekt. "Das ist wunderbar. Man wird immer wieder gefragt, was man denkt, sagt was und findet sich dabei wahnsinnig kreativ." Zum Film und seiner Sprechrolle des Drachen Nepomuk sagt Herbig: "Ein Riesenspaß." Und die jungen Premierengäste, die am Ende lange applaudieren, sagen anschließend erst einmal nichts. Sie sind noch ganz aufgewühlt und mitgerissen von dieser gewaltigen Geschichte. Vielleicht liegt es auch am Popcorn und der vielen Umsonst-Cola, aber es wirkt, als gingen sie ein kleines bisschen mutiger aus dem Kinosaal raus als sie reinkamen.