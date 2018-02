20. Februar 2018, 18:54 Uhr SZenario Die Wiesn im Keller

Augustiner feiert Starkbieranstich mit Maximator und Moses Wolff

Von Franz Kotteder

Augustiner ist halt einfach anders. Normale Brauereien machen ein Mordsbrimborium um ihren Starkbieranstich, mit ellenlangen Promi-Einladungslisten, Vorab-Presseterminen und Interview-Marathons - bei Augustiner aber werden die Stammgäste des Augustinerkellers eingeladen und eine Reihe verdienter Wirtinnen und Wirte, und damit hat sich's. Die Presse darf selbstverständlich auch kommen, wenn sie zufällig davon erfährt, aber sonst wird kein großes Trara drumrum gemacht. Dann spielt die Kapelle den Bayerischen Defiliermarsch, und während anderswo dann der Seehofer oder wenigstens der Söder einmarschiert, kommen im Augustinerkeller sechs Schäffler in ihrem traditionellen Kostüm, zwei Schankkellner mit einem Fass und das Wirtsehepaar Petra und Christian Vogler durch die Tischreihen nach vorne zur Bühne. Dort ist der Schanktisch schon aufgebaut, das Fass kommt drauf, und dann zieht Vogler die Sache eiskalt und sachlich durch. Die Fotografen schaffen es kaum rechtzeitig vor die Bühne, da ist das Fass schon mit zwei lockeren Schlägen angezapft.

Man sieht: Die Sache wird mit einer gewissen Routine abgehandelt, was sehr sympathisch ist. Dabei ist an diesem Montagabend vieles auch ganz anders als sonst. Denn: "Maria, unsere beliebte Bedienung, ist von uns gegangen", sagt Vogler, "seit 1968 war sie hier im Augustinerkeller." Natürlich, die Stammgäste wissen das, nicht aber, dass noch eine weitere Maria heute fehlen wird: Richard Süßmeier, der ehemalige Sprecher der Wiesnwirte und in seiner Verkleidung als "Bedienung Maria" traditionell der Fastenredner im Augustinerkeller, musste krankheitsbedingt absagen. "Es geht ihm aber schon wieder deutlich besser", sagt Brauereivorstand Martin Leibhard, als Einspringer kündigt er Moses Wolff an, "den Münchner Autor, Kabarettisten, Schauspieler und Wiesn-Kenner".

Wolff stellt dann vor allem Letzteres unter Beweis und haut einen Wiesn-Scherz nach dem anderen raus. Erzählt von feschen Trachtlern aus dem Oberland, die mit Riesentaschen an der Sicherheitskontrolle warten und dann anstandslos durchgelassen werden, weil sie zwar Gewehre drin haben, aber vom Sportschützenverein Oberpframmern sind. Da lacht der Wiesn-Bürgermeister Josef Schmid (CSU) im Publikum zwar nicht so richtig. Aber es kommt ja noch einer für ihn, zum Thema Bierpreisbremse. "I glaub jetzt ned", sagt Moses Wolff, "dass in den nächsten Jahren die Grenze von sag ma moi dreizehn Euro achtundzwanzig überschritten werd. Zumindest ned im Augustiner." Ein Anspielung auf das Gründungsjahr 1328 der Brauerei, natürlich. Es geht dann weiter mit einer kleinen Handlungsanweisung, wie man sächsische Oktoberfesttouristen mit möglichst sinnfreien Tätigkeiten gut beschäftigt und dabei selbst seinen Spaß hat, sowie einem kleinen Exkurs über die am meisten verwendeten bayerischen Worte, etwa "fei" oder "brutal!" oder auch "freilich", wobei Letzteres sehr umstritten ist, weil man das "ch" am Ende sowieso weglässt und manche Profis auch auf das "fr" verzichten, laut Wolff jedenfalls.

Am Schluss seines Wiesnausflugs und nach mancher Mass Bier landet Wolff, weil es da am lustigsten sei, in jenem Fahrgeschäft, "wo die meisten Leute anstehen". Blöd nur, dass der Ansager dann nicht plärrt: "Jetzt geht das los hier!", sondern nur ganz ruhig sagt: "Nächster Halt: Hauptbahnhof." So etwas kann bei einem Starkbierfest freilich schon auch passieren, denn der Maximator erweist sich doch als ausgesprochen süffig. Bleibt zu hoffen, dass die Gäste im Augustinerkeller dann noch das richtige Fahrgeschäft für sich gefunden haben.