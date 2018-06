15. Juni 2018, 18:56 Uhr SZenario Der Trend geht zu weiblich und bunt

Das Restaurant Brenner lädt zum Sommerfest - und es kommen vor allem Frauen

Von Franz Kotteder

Wenn man wissen will, wo der Trend in diesem Sommer so entlangschlendert, dann muss man in München unbedingt das alljährliche Sommerfest im Restaurant Brenner besuchen. Dort trifft man nämlich viele junge Menschen und sehr viele, die jung geblieben sind oder das von sich zumindest vermuten. Auf der Gästeliste stehen Menschen mit klangvollen Namen wie Ilka Prinzessin zur Lippe-Weißenfeld oder Leslie Freifrau von Wangenheim, wenn nicht gar Christian Prinz und Pilar Prinzessin zu Salm-Horstmar, aber es schauen schon noch ein paar hundert Bürgerliche auch vorbei. Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht.

Am Donnerstagabend trifft man sich nun schon zum neunten Mal im Brenner. Chef Rudi Kull lädt alle Jahre wieder Freunde des Hauses, Stammgäste, Lieferanten und Kollegen in das größte Lokal seines Münchner Gastro-Imperiums. Traditionell gibt es kleine italienische Snacks und Porchetta vom Spanferkel. Bei den Getränken setzen die Brenner-Leute auf neue und bewährte Cocktails und Spirituosen, die an Ständen von den Spirituosenherstellern kredenzt werden. Vereinzelt sieht man auch Menschen mit ganz normalen Weingläsern. "An den Wein kommt man aber nur ran", sagt Eberhard Spangenberg, Inhaber der Garibaldi-Weinhandelskette, "wenn man in der Küche bekannt ist." Die anderen müssen haushalten mit ihrem Durst auf Cocktails und Schnäpsen, vom heimischen Lantenhammer Klaren bis hin zum japanischen Suntori-Whisky. Zumindest, wenn sie das Fest noch mit klarem Kopf verlassen wollen.

Bemerkenswert ist der hohe Anteil an jungen, hübschen Frauen. Viele scharen sich um den Stand der Modezeitschrift Madame, um sich dort per Polaroidkamera auf ihr personalisiertes Illustrierten-Cover setzen zu lassen. Die einschlägigen Gute-Laune-Posen haben alle perfekt drauf, nur manchmal lappen sie etwas zu sehr ins Tussihafte. Professionelle Fotomotive wie die ebenfalls anwesenden Damen Sarah Brandner, Viktoria Lauterbach und Verena Kerth können da nur milde lächeln.

War im vergangenen Jahr die Modefarbe im Brenner weiß, so ist in diesem Jahr alles angesagt, was irgendwie bunt ist. Da machen nur wenige eine Ausnahme, etwa der Galerist Walter Storms und die Künstlerin Caro Jost, die - Kunstszene eben - Schwarzweiß bevorzugen. Storms ist übrigens neuerdings auch beruflich der Gastronomie zugeneigt: "Am Dienstag ist der Charles Schumann in unserer Galerie in der Schellingstraße", erzählt er, "zum Faustfestival versteigert er da seine gebrauchten Boxhandschuhe für einen guten Zweck." Die werden sicher weggehen wie warme Semmeln, um im gastronomischen Bild zu bleiben.