4. April 2018, 18:51 Uhr SZ-Serie: 1968 - was von damals übrig blieb, Folge 7 "Das war wie ein Gefängnis für uns"

Schriftsteller Tiny Stricker ging 1969 auf den Hippie-Trail. Ein Gespräch über den Mief der Elterngeneration, die Gefahren beim Trampen, Annäherungsversuche von Lastwagenfahrern und das Ende aller Träume

Interview von Michael Bremmer

Das Leben seiner Eltern engte ihn ein, deswegen ging der Beatnik und Schriftsteller Heinrich "Tiny" Stricker, Jahrgang 1949, auf den Hippie-Trail. Einen Großteil der Strecke nach Südasien trampte er 1969, unterwegs entstand sein Debüt-Roman "Trip Generation". Damals "bin ich mit schlafwandlerischer Sicherheit durch die Welt gereist und habe in den unmöglichsten Gewässern gebadet, nie ist irgendwas passiert, nie bin ich krank geworden", sagt er. 1979, ein Jahrzehnt später, unternahm Stricker seine erste Pauschalreise - für ihn "eine wirklichkeitsferne Erfahrung", noch dazu mit Skorpionstich. Ein Gespräch über bewegte Zeiten.

SZ: Die Jugend wollte damals ausbrechen, heißt es immer. Woraus denn?

Tiny Stricker: Es war diese Starre, die man bei der Elterngeneration gespürt hat. Die Generation unserer Eltern kannte nur den Materialismus. Und darüber hinaus gab es eine geistige und kulturelle Leere.

Wie hat sich das gezeigt?

Ich habe oft Sonntage im Wohnzimmer mit meinen Eltern und Verwandten verbracht, da war diese Starre spürbar. Es war alles perfekt eingerichtet mit dem berühmten Wandschrank Eiche Natur, mit Fernseher, Sofaecke, es wurden Salzletten angeboten und was weiß ich alles. Für uns Jugendliche war das wie ein Gefängnis, wir mussten da raus.

Aber Ihre Eltern waren ja mit ihrem Lebensmodell glücklich.

Natürlich war es für meine Eltern eine Leistung, nach den harten Jahren zu so einem Wohlstand zu kommen. Das habe ich erst viel später verstanden. Aber sie waren auch geprägt von ihrer Jugend, von ihrer Erziehung in der Nazi-Zeit. Dieses Law-and-Order-Denken war bei ihnen noch sehr stark ausgeprägt. Und deswegen kam es 1968 zum riesigen Konflikt.

Es dürfte aber auch für Ihre Eltern ein Schock gewesen sein, wenn plötzlich die Jugend aufbegehrt. Oder hatten Ihre Eltern Verständnis?

Überhaupt nicht. Ich bin 1968 gleich nach dem Abitur mit dem Mercedes nach Persien gefahren, habe ein Auto überführt. Ich habe meinen Eltern nur sehr vage gesagt, was ich da vorhabe. Nach einigen Wochen kam ich als Hippie zurück, mit Parka, abgetragenen Jeans, Sandalen, langen Haaren, Bart. Meine Mutter ist durchgedreht, als sie mich so gesehen hat.

Was hat sie gesagt?

Dass ich nicht mehr ihr Sohn bin, so in dem Ton. Und mein Vater hat mich mehrmals rausgeworfen in dieser Zeit. Ich war fast froh darüber. Ich wollte die Haare wachsen lassen. Und unterwegs sein.

Warum wollten damals so viele unterwegs sein?

Wichtig war, Neues zu entdecken, Altes infrage zu stellen, das Schubladendenken hinter sich zu lassen, immer neue Erfahrungen zu sammeln. Einfach ausgedrückt waren wir eine Gegenbewegung zum Wirtschaftswunder. Und dazu gehörte auch die absolute Bewegungsfreiheit, dass man ohne Geld, ohne Fahrschein vorankommt - zum Beispiel durch Trampen.

Trampen war aber auch ein Wagnis.

Es gab wenig Privatautos, die einen mitgenommen haben. Die einzigen im Orient, die Tramper mitgenommen haben, waren die Lastwagenfahrer - und die hatten auf der langen Reise gewisse erotische Bedürfnisse. Es war manchmal schwierig, aus diesen Situationen rauszukommen. Es gab diese Fernfahrerkabinen - und da musste man zur Not ins Freie hechten. Das ist mehrfach passiert.

Sind nur Männer getrampt?

Es sind auch Frauen getrampt, für die war es noch gefährlicher. Von Teheran aus bin ich mal mit einem Engländer, einer Amerikanerin und einer Kanadierin nach Karatschi getrampt. Die Frauen hatten natürlich Miniröcke an und waren in ihrer ganzen Aufmachung für die Männer unglaublich begehrenswert - wir mussten sie aus vielen dummen Situationen befreien.

Wichtig war den 68ern die absolute Bewegungsfreiheit, auch ohne Geld. Junge Menschen trampten - wenn möglich bis nach Asien. (Foto: Mary Evans / picture alliance)

Haben Sie sich damals jemals die Frage gestellt, was aus Ihnen werden wird?

Die Hippiezeit ging 1972 zu Ende. Es war ein toller Traum, leider war er ökonomisch kein bisschen durchdacht. Wir haben in einer Kommune gelebt und versucht, autark zu sein. Wir haben Musik gemacht, das hat auch ein bisschen Geld gebracht. Wir haben jede Menge Latzhosen hergestellt. Ich war eine Zeit lang Kaufhausdetektiv und Akt-Modell. Aber irgendwann merkt man, dass man damit nicht durchkommt.

Und dann?

Dann bin ich wieder zum Studium zurückgekehrt. Gott sei Dank, muss man sagen.

Aber einige sind gescheitert.

Es gab durchaus Drogentote, Suizide, das muss man leider sagen. Es gab auch Leute, die zu früh ausgestiegen sind, ohne einen Abschluss zu haben. Die haben das bestimmt später bereut. Ich will das jetzt aber nicht zu negativ darstellen.

Hat es sich für Sie gelohnt, ein Hippie gewesen zu sein?

Für mich war es ein Gewinn. Ich hätte ohne diese Erfahrungen bestimmt keine Literatur geschrieben, sondern wäre vielleicht Akademiker geworden.

In Ihrem Debüt-Roman "Trip Generation" schildern Sie, wie Sie völlig mittellos in einer Hafenstadt im heutigen Bangladesch gestrandet sind - war das wirklich so erstrebenswert?

Man hat es durchaus als Befreiung wahrgenommen. Ich war damals 19 Jahre alt, da ist man noch wagemutig. Das Sicherheitsbedürfnis, das bei den Eltern riesig war, hat man abgelegt.

Tiny Stricker kam 1969 bis ins heutige Bangladesch. Unterwegs schrieb er seinen Debüt-Roman "Trip Generation" - auf Rechnungen und gefundenen Zetteln. (Foto: Florian Peljak)

Hatten Sie Kontakt nach Hause?

Ich hatte lange Zeit keinen Kontakt zu meinem Vater, aber von Bangladesch aus habe ich einen langen Briefwechsel mit ihm geführt. Das war eine wichtige Erfahrung für mich und auch der Grund, warum ich nach neun Monaten wieder zurückgekommen bin.

Was ist passiert?

Ich hatte zuvor nie die Möglichkeit, mich mit meinem Vater über wichtige, wesentliche Dinge zu unterhalten. Ich habe ihm geschrieben, was mir nicht gepasst hat an seiner Erziehung, warum ich weggegangen bin, ohne Abschied zu nehmen. Und er hat über seine schlimme Jugend geschrieben, über den Volkssturm mit 16, dass sein Vater früh gestorben ist, das hat mich tief bewegt. Da saß ich dann in Chittagong in einer Teestube und habe, ehrlich gesagt, geheult. Aber der Briefwechsel nahm dann ein abruptes Ende.

Warum?

Mein Vater hat mir 100 Mark geschickt.

Das hat Sie gekränkt?

Nein, aber die Männer im Postoffice haben das bemerkt. Es war verboten, Devisen zu schicken. Sie haben mich bedroht und wollten mich ins Gefängnis stecken. Das war das Ende der Briefe. Aber dann bin ich ja auch wieder nach Hause gereist.

